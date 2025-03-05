聽新聞
0:00 / 0:00
「零食界好市多」電商疲老闆直播澄清沒跑路不自殺 嘉市府查處結果曝
嘉市知名食品零售電商「疲老闆」，被譽為「零食界好市多」，日前傳出經營不善關門，網友貼廠商晚間搬貨影片，「疲老闆」開直播澄清，沒跑路未欠員工薪資，坦承欠大筆債務，鞠躬道歉，不會自殺，會繼續做下去。市府消保官說，疲老闆是經濟部登記公司，至今未接獲消費申訴及解雇勞工的勞資糾紛，會持續關注事件發展。
疲老闆說，花好幾千萬元將廢墟改建成公司廠房規模、改善設備讓員工有更好工作環境，因為沒有做生意經驗，自行摸索直播、行銷、廣告、產品製造、品牌創立及通路拓展等業務也要開銷。坦言當時覺得錢來得容易，花錢就大手大腳，現已謹慎面對財務狀況，承諾解決所有債務，並持續經營公司，強調自身清白，並向支持者與債權人保證負責。
他說明與網紅「鳳梨」之間誤會，強調彼此曾是好朋友，不願因此事造成紛爭。不需要對網路上的言論做出回應或澄清，因為事實已擺在眼前，再次強調雙方過去共同努力，並表示即使受到負面言論，也不會反擊或批評對方。
市府消保官說，監看疲老闆直播，勇於面對說明，公司已重新開門，員工也正常上班，至今未接獲消費申訴及解雇勞工的勞資糾紛，隸屬英特奈國際有限公司的疲老闆電商公司，2019年經濟部登記，資本額5千萬元，
疲老闆去年終尾牙祭，大手筆祭百萬獎金犒賞員工，席開60桌，邀請玖壹壹911、電音芭比、百大J-Gina、網紅鳳梨及辣妹舞團猛男秀讓全場嗨翻，還有20金釵迎賓發送周邊酒水。現場直播吸引5.9萬次觀看。
★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言