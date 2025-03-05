「零食界好市多」電商疲老闆直播澄清沒跑路不自殺 嘉市府查處結果曝

嘉市知名食品零售電商「疲老闆」，被譽為「零食界好市多」，日前傳出經營不善關門，網友貼廠商晚間搬貨影片，「疲老闆」開直播澄清，沒跑路未欠員工薪資，坦承欠大筆債務，鞠躬道歉，不會自殺，會繼續做下去。市府消保官說，疲老闆是經濟部登記公司，至今未接獲消費申訴及解雇勞工的勞資糾紛，會持續關注事件發展。

疲老闆說，花好幾千萬元將廢墟改建成公司廠房規模、改善設備讓員工有更好工作環境，因為沒有做生意經驗，自行摸索直播、行銷、廣告、產品製造、品牌創立及通路拓展等業務也要開銷。坦言當時覺得錢來得容易，花錢就大手大腳，現已謹慎面對財務狀況，承諾解決所有債務，並持續經營公司，強調自身清白，並向支持者與債權人保證負責。

他說明與網紅「鳳梨」之間誤會，強調彼此曾是好朋友，不願因此事造成紛爭。不需要對網路上的言論做出回應或澄清，因為事實已擺在眼前，再次強調雙方過去共同努力，並表示即使受到負面言論，也不會反擊或批評對方。

市府消保官說，監看疲老闆直播，勇於面對說明，公司已重新開門，員工也正常上班，至今未接獲消費申訴及解雇勞工的勞資糾紛，隸屬英特奈國際有限公司的疲老闆電商公司，2019年經濟部登記，資本額5千萬元，

疲老闆去年終尾牙祭，大手筆祭百萬獎金犒賞員工，席開60桌，邀請玖壹壹911、電音芭比、百大J-Gina、網紅鳳梨及辣妹舞團猛男秀讓全場嗨翻，還有20金釵迎賓發送周邊酒水。現場直播吸引5.9萬次觀看。

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