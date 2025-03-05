黃花風鈴木綻放炸裂黃色風暴今年會再出現嗎？ 園藝專家給了答案

春節過後，天氣回暖，嘉義八掌溪堤防黃花風鈴木綻放，賞花景點嘉市軍輝橋堤防吸引民眾，好奇多年前盛開炸裂黃色風暴會再出現嗎？林試所嘉義研究中心副研究員蔡景株說，去年歲末低溫多雨，有利桃花、李花、梅花、櫻花盛開，不利熱帶觀賞植物黃花風鈴木，日前春雨，有利花兒集中開放，難出現黃色風暴，賞花期10天到2周。

嘉市八掌溪堤防黃花風鈴木陸續綻放，吸引賞花民眾，春雨報到，黃金風鈴木未凋落，靠近軍輝橋八掌溪堤岸盛開，夾岸金黃吸睛好看。八掌溪沿岸、朴子溪防汛道路大片黃花風鈴木，前幾年盛開炸裂，形成黃色風暴。

蔡景株說，台灣引進多種風鈴木花色品種，都是良好觀花植物，風鈴木生長熱帶美洲，光照是基本開花條件，光照不足無法開好，日照加降雨讓風鈴木怒放，水份是影響開花很大因素，低溫多雨時間長，桃花、李花、梅花、櫻花盛開，不利熱帶觀賞植物黃花風鈴木花苞期，春雨夠，有利花集中開，雨讓土壤夠濕提供開花所需水份、養分。