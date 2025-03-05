春雨報到挹注水庫水情佳 仁義潭浮島出現與蘭潭水位差距大原因曝

去年下半年接二連三颱風，為嘉義帶來豐沛雨水，入冬枯水期，仁義潭、蘭潭水庫合計蓄水率逾一半，罕見枯水期不枯，昨天又迎來第二波春雨，挹注水庫，但民眾發現仁義潭水位下降浮島出現，反觀蘭潭近滿水位；水公司五區處說，水情史上最佳，為準備仁義潭疏濬引入到蘭潭，才產生水位差距。

受鋒雨影響，全台劇烈天氣，氣象署監測統計，過年期間元宵節嘉義連2天降雨，平地嘉市降雨77毫米，山區梅山鄉太和累計降雨136.5毫米最多，昨天又有春雨，嘉市降雨34毫米，嘉義縣山區破百毫米，八掌溪水增加，挹注仁義潭蓄水。

以往此時枯水期，蘭潭、仁義潭水位直直落，今年豐水，南區水資源分署水情監測，蘭潭蓄水率94.47％，仁義潭46.27％，2座水庫蓄水率平均59.39％，蓄水合計2021萬立方公尺。

水公司五區處說，仁義潭疏濬視水情變化做好準備，因泥沙堆置場難覓，又考量疏濬預算開支，不用清淤船，仁義潭持續進水，水位下降浮島出現是將水引入蘭潭。