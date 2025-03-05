雲林離岸風場啟用 足供電60萬戶家庭

允能能源公司在雲林四湖鄉外海開發離岸風場，5年前開工遭抗爭不斷，加上疫情衝擊，昨80座風機啟用，是國內第2大離岸風電場，足供逾60萬戶家庭用電；經濟部次長江文若說，此案是台灣風電能源轉型的重要里程碑。

江文若說，此風場完成讓國內達到374座風機，發電量突破3.04GW（百萬瓩），依全球風能理事會的統計數據，預計到2027年世界風機排名，台灣位居第7名，且有信心很快就能升至第6名，放眼亞洲，台灣更是風電領先者。

允能能源公司開發的雲林離岸風場2020年開工，面積達82平方公里，風場離岸8至17公里，沿著萡子寮港外海延伸到四湖海域共80座風機，聳立於大海十分壯觀，經歷一波三折，1月完工、2月成功併網發電，電力經由台西鄉和四湖鄉的兩座陸上變電站分別饋入電網，總裝置容量達640MW（千瓩），成為台灣第2大離岸風場，可減少120萬公噸碳排。

允能公司4大股東代表，天豐新能源執行長Patrick Lammers、道達爾能源集團再生能源資深副總裁Olivier Jouny、泰國電力控股集團 Jiraporn Sirikum、双日株式會社執行長藤本昌義，及經濟部次長江文若、副縣長謝淑亞等人主持啟用典禮。

天豐台灣董事長黃意文及各國公司代表說，雲林是極佳風場，也認為台灣離岸風電的產業經驗和技術，足為世界綠能發展的領頭羊。