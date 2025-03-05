台南市機車換電站 多處未通電惹怨

台南市電動汽、機車的充電站持續增加，有市議員接獲陳情南區、東區許多公有停車場附設的電動機車換電站未啟用，形同虛設，甚至有長達1年半未曾通電，對此，台電台南區營業處回應，部分換電站因施工管路耽擱，最快月底通電。

南市交通局停車營運科表示，全市設置電動機車換電站的公有停車場共50處，業者向交通局租用土地簽訂契約，並設置獨立電錶後，會轉交由台電公司接電。

市議員林美燕說，近期接獲南區明德里長陳瑞華、大林里長劉相明，以及東區民眾抱怨，許多公有機車停車場貼心闢設換電站設施，其實無法使用，查看後發現，南區明德里、大林里等處換電站確實尚未啟用，其中大成路一段停車場換電站更已設2年。

林美燕也說，根據南區明德里大成路一段、大林里大林路111巷2處換電站情況，未能通電的癥結點在於相關單位橫向和直向溝通不足，呼籲各單位應全面清查，列表追蹤、積極處理，以維護民眾使用電池交換的權益。

交通局停車營運科指出，目前南區明德里、大林里的換電站都已完成租用，並向台電遞交申請用電文件。

台電台南區營業處回應，部分換電站未能啟用主要因施工管路耽擱所致，大成路一段停車場因基礎台及5英吋管至手孔須埋設，將盡速申挖路證，預計4月19日前完成管路及外線施工就可送電；另，大林路111巷停車場因用戶自備管未埋，外線銜接須切割，廠商施作困難，可望在月底前完成外線施工並通電；此外，東區立德停車場的換電站也還沒啟用，待釐清後處理。