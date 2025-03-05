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台南市機車換電站 多處未通電惹怨

聯合報／ 記者萬于甄／台南報導
台南市議員林美燕接獲陳情指出不少公有停車場附設的電動機車換電站並未啟用，形同虛設，圖為大林路111巷停車場。圖／市議員林美燕提供
台南市議員林美燕接獲陳情指出不少公有停車場附設的電動機車換電站並未啟用，形同虛設，圖為大林路111巷停車場。圖／市議員林美燕提供

台南市電動汽、機車的充電站持續增加，有市議員接獲陳情南區、東區許多公有停車場附設的電動機車換電站未啟用，形同虛設，甚至有長達1年半未曾通電，對此，台電台南區營業處回應，部分換電站因施工管路耽擱，最快月底通電。

南市交通局停車營運科表示，全市設置電動機車換電站的公有停車場共50處，業者向交通局租用土地簽訂契約，並設置獨立電錶後，會轉交由台電公司接電。

市議員林美燕說，近期接獲南區明德里長陳瑞華、大林里長劉相明，以及東區民眾抱怨，許多公有機車停車場貼心闢設換電站設施，其實無法使用，查看後發現，南區明德里、大林里等處換電站確實尚未啟用，其中大成路一段停車場換電站更已設2年。

林美燕也說，根據南區明德里大成路一段、大林里大林路111巷2處換電站情況，未能通電的癥結點在於相關單位橫向和直向溝通不足，呼籲各單位應全面清查，列表追蹤、積極處理，以維護民眾使用電池交換的權益。

交通局停車營運科指出，目前南區明德里、大林里的換電站都已完成租用，並向台電遞交申請用電文件。

台電台南區營業處回應，部分換電站未能啟用主要因施工管路耽擱所致，大成路一段停車場因基礎台及5英吋管至手孔須埋設，將盡速申挖路證，預計4月19日前完成管路及外線施工就可送電；另，大林路111巷停車場因用戶自備管未埋，外線銜接須切割，廠商施作困難，可望在月底前完成外線施工並通電；此外，東區立德停車場的換電站也還沒啟用，待釐清後處理。

停車場 台電 電動機車

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