氣侯衝擊日本高麗菜大減產 台灣大豐收農糧署輔導銷日

今年因溫度適宜，國內高麗菜產量增加約2成，日本卻因氣候異常，主要產地愛知縣減產3成。農糧署輔導7家合作社場種植優質高麗菜擴展外銷，今天在雲林元長鄉嘉禾益果菜生產合作社舉辦出口封櫃儀式，農糧署表示，外銷日本及其他國家共1548公噸，讓世界能吃到台灣最好的農產。

農糧署中區分署長徐煇妃指出，全台高麗菜種植面積約8000公頃，因今年春冬季溫度低，很適合蔬菜生長，所以產量比往常增加達2成，一般每公頃產約60公噸，今年則增至80公噸，不但產量豐收且品質也佳，目前批發價每公斤約6元，每公頃可賣48萬元，還有利潤，農糧署輔導外銷，收益更佳。

徐煇妃表示，相對於我國豐收，日本受極端氣候影響，去年夏天氣溫高、雨水分布不均，有的地方缺水，入冬後還下大雪，導致高麗菜收成不佳，主要產地的愛知縣減產達3成，菜價居高不下，高麗菜上漲2.6倍，結球白菜也漲2.5倍，目前因需求高，日本高麗菜每公斤賣高達120元，所以目前出口利潤頗為可觀。

徐煇妃說，今年1至2月國內高麗菜外銷量已超過440公噸，最近更輔導7家雲林產地農民團體配合貿易商打開外銷市場，有86櫃共1548公噸高麗菜，準備銷至日本、加拿大、新加坡、杜拜等國家，目前高麗菜產期進入尾聲，今年高麗菜特別好吃，此時價格又合理，吃高麗菜「正對時」。