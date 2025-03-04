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台南市長初選黨內互打？ 立委陳亭妃稱遭簡訊恐嚇 郭國文批演很大

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
立委陳亭妃今傳出遭黨內支持者傳簡訊恐嚇，立委身兼民進黨南市黨部主委郭國文稍早發聲，卻反批陳亭妃「小題大作、演很大」，甚至動用檢警偵辦，認為「檢警偵辦」才是恐嚇，讓不同意見的人不敢發聲。圖／郭國文團隊提供
立委陳亭妃今傳出遭黨內支持者傳簡訊恐嚇，立委身兼民進黨南市黨部主委郭國文稍早發聲，卻反批陳亭妃「小題大作、演很大」，甚至動用檢警偵辦，認為「檢警偵辦」才是恐嚇，讓不同意見的人不敢發聲。圖／郭國文團隊提供

民進黨台南市長黨內初選開戰？立委陳亭妃今傳出遭黨內支持者傳簡訊恐嚇，立委身兼民進黨南市黨部主委郭國文稍早也發聲，卻反批陳亭妃「小題大作、演很大」，甚至動用檢警偵辦，認為「檢警偵辦」才是恐嚇，讓不同意見的人不敢發聲。

郭國文表示，稍早看到陳亭妃委員所提供的恐嚇簡訊內容，針對內容而言，看不出有所謂恐嚇的字眼，小題大作讓人感覺到「演很大」，甚至把家人也牽扯進來，更動用檢警偵辦。郭國文反批，「動用檢警偵辦反而比較像是恐嚇的行為」，讓不同意見的人，以後不敢發表意見。

陳亭妃今早因手機收到3封來自不同時間的恐嚇簡訊，且內容充斥不理性的言論，嚇得趕緊到警局報案，然而，下午傳簡訊的林姓男子前往警局說明，同時被指出曾是立委林俊憲服務處的助理，外界議論紛紛，也讓民進黨台南市長黨內初選意外提前開戰。

恐嚇 陳亭妃

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