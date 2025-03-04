快訊

王大陸撂人痛毆司機遭逮 昔2女藝人也因打司機形象一落千丈

台積電加碼投資美國 學者直言：台灣還有什麼重要性呢

又有颮線壓境！今晚雷雨、冰雹恐來襲 這日變天「一路冷到周日」

雲林北港等4鄉鎮加入公共自行車 輕鬆暢遊雲林

中央社／ 雲林縣4日電

雲林縣公共自行車租賃系統（Moovo）原只有斗六市等4鄉鎮，今天起北港、土庫、水林及口湖等4鄉鎮加入，共新增44站租賃站點、200輛公共自行車服務，讓民眾輕鬆暢遊雲林。

雲林縣交通工務局今天在北港鎮舉辦雲林縣公共自行車擴站記者會，雲林縣長張麗善、雲林縣議會副議長蔡咏鍀等人和鎮民搶先體驗，繞行北港1911好庫文化園區。

張麗善表示，縣府自112年8月在斗六市上線公共自行車租賃系統，逐步擴點到虎尾鎮、西螺鎮、斗南鎮及古坑綠色隧道等營運據點，提供逾140個站點、1000輛自行車服務，累積運量已突破55萬人次，提供便利、環保服務。

張麗善說，公共自行車是綠色城市的指標，不僅節能減碳，還能解決交通擁擠的問題。縣府公共自行車服務站點規劃將當地旅遊景點與便捷納入考量，讓所有來到雲林縣的民眾和遊客，都能自由地騎乘公共自行車，前往廟宇、各個景點、學校或交通要點，享受騎乘的樂趣，更輕鬆慢遊雲林。

土庫、北港、水林、口湖等4鄉鎮共設置44個站點，提供200輛包括智慧型自行車、電動自行車服務民眾。

雲林縣政府持續盤點縣內其他鄉鎮及景點，增設新的服務區，不排除未來20鄉鎮皆有站點，實踐零碳排放運輸環境。

雲林交通工務局長汪令堯指出，雲林縣公共自行車租賃系統啟用後反應熱烈，服務熱區的車輛周轉率2.4次（日/車）至3.6次（日/車），斗六火車站前站每月租借次數甚至突破1萬900次以上，滿足縣民通勤、通學及遊憩使用需求，活絡雲林觀光及基本民行服務。

北港 雲林 電動自行車

延伸閱讀

雲林520集團結婚抽首爾來回機票 今開放報名已6對新人搶報

護國神山擴大美投資賴清德也喊要增加 張麗善：總統究竟面臨什麼壓力？

挑戰兩項全國之最 雲林這座橋將讓行人漫步在雲端

去年雲林搶下1.5億訂單 今再組團參加東京食品展

相關新聞

台南市長初選黨內互打？ 立委陳亭妃稱遭簡訊恐嚇 郭國文批演很大

民進黨台南市長黨內初選開戰？立委陳亭妃今傳出遭黨內支持者傳簡訊恐嚇，立委身兼民進黨南市黨部主委郭國文稍早也發聲，卻反批陳...

氣侯衝擊日本高麗菜大減產 台灣大豐收農糧署輔導銷日

今年因溫度適宜，國內高麗菜產量增加約2成，日本卻因氣候異常，主要產地愛知縣減產3成。農糧署輔導7家合作社場種植優質高麗菜...

東京食品展3／11開幕 市長黃偉哲將組「台南隊」參展

日本東京國際食品展預定3月11日開幕，台南市長黃偉哲今天宣布將組成「台南隊」，帶領11家業者及精選逾100種產品前進東京...

雲林520集團結婚抽首爾來回機票 今開放報名已6對新人搶報

雲林縣府去年首辦集團結婚，限額30對新人報名秒殺，今年將在5月20日續辦集團結婚，除為每對新人準備超過萬元價值的雲林伴手...

雲林沿海設智慧電動單車站點 鄉鎮小旅行更便利

雲林縣府2023年引進公共自行車MOOVO智慧單車系統，目前提供4鄉鎮1000輛自行車，營運今累迄計達55萬人次。今天再...

春季旅遊夯 台南虎頭埤露營區開放2個月已逾800帳

近年來國人在周末假期時偏好外出露營，露營風氣盛行，其中，台南新化虎頭埤風景區去年整修露營區，今年1月完工啟用，吸引不少遊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。