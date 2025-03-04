雲林北港等4鄉鎮加入公共自行車 輕鬆暢遊雲林

雲林縣公共自行車租賃系統（Moovo）原只有斗六市等4鄉鎮，今天起北港、土庫、水林及口湖等4鄉鎮加入，共新增44站租賃站點、200輛公共自行車服務，讓民眾輕鬆暢遊雲林。

雲林縣交通工務局今天在北港鎮舉辦雲林縣公共自行車擴站記者會，雲林縣長張麗善、雲林縣議會副議長蔡咏鍀等人和鎮民搶先體驗，繞行北港1911好庫文化園區。

張麗善表示，縣府自112年8月在斗六市上線公共自行車租賃系統，逐步擴點到虎尾鎮、西螺鎮、斗南鎮及古坑綠色隧道等營運據點，提供逾140個站點、1000輛自行車服務，累積運量已突破55萬人次，提供便利、環保服務。

張麗善說，公共自行車是綠色城市的指標，不僅節能減碳，還能解決交通擁擠的問題。縣府公共自行車服務站點規劃將當地旅遊景點與便捷納入考量，讓所有來到雲林縣的民眾和遊客，都能自由地騎乘公共自行車，前往廟宇、各個景點、學校或交通要點，享受騎乘的樂趣，更輕鬆慢遊雲林。

土庫、北港、水林、口湖等4鄉鎮共設置44個站點，提供200輛包括智慧型自行車、電動自行車服務民眾。

雲林縣政府持續盤點縣內其他鄉鎮及景點，增設新的服務區，不排除未來20鄉鎮皆有站點，實踐零碳排放運輸環境。

雲林交通工務局長汪令堯指出，雲林縣公共自行車租賃系統啟用後反應熱烈，服務熱區的車輛周轉率2.4次（日/車）至3.6次（日/車），斗六火車站前站每月租借次數甚至突破1萬900次以上，滿足縣民通勤、通學及遊憩使用需求，活絡雲林觀光及基本民行服務。