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雲林高麗菜外銷日本 台灣鮮甜美味與他國共享

中央社／ 雲林縣4日電

日本受極端氣候影響，高麗菜收成不佳，菜價高昂，而台灣今年氣候適合高麗菜生長，產量增2成，雲林縣嘉禾益果菜生產合作社今天外銷高麗菜到日本，共享台灣鮮甜美味的甘藍。

嘉禾益果菜生產合作社今天舉行封櫃儀式，農糧署中區分署長徐煇妃、嘉禾益果菜生產合作社營運長徐崇評等人期望帶動國內其他業者共襄盛舉，將台灣鮮甜美味的甘藍與他國共享。

徐煇妃表示，全台高麗菜全年的面積約有8000公頃，今年氣候適合高麗菜生長，整體的產量較往年增加2成。而此時正是高麗菜盛產期，剛好又碰上日本因氣候異常，夏季遇到高溫少雨，冬季又遇到大雪，導致日本的高麗菜產量減少30%，菜價高昂，因此今年是台灣外銷的好時機。

徐煇妃說，農糧署預計輔導有7家的農民團體，預計外銷86櫃1548公噸甘藍，外銷國家除日本外，還有加拿大、新加坡及杜拜等國家。

徐煇妃指出，現在日本高麗菜的價格是往年的2到3倍，在日本賣1公斤約台幣120元以上，價格相當不錯。而台灣今年的批發價大概在6元以上。今年的氣候非常適合高麗菜生長，產量增產20%以上，從每公頃60噸增加到80噸，收益約48萬元。

徐崇評期望未來出口為導向，今年先外銷6櫃，未來逐步成長至20櫃，讓台灣優質的高麗菜到國際市場，穩定國內市場。

日本 生產合作社 高麗菜

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