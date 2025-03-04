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雲林520集團結婚抽首爾來回機票 今開放報名已6對新人搶報
雲林縣府去年首辦集團結婚，限額30對新人報名秒殺，今年將在5月20日續辦集團結婚，除為每對新人準備超過萬元價值的雲林伴手禮，參加新人還可參加抽獎，最大獎是韓國首爾來回機票，同樣限額30對新人參加，今開放報名，上午已有6對新人報名。
雲林縣政府今召開記者會宣布2025雲林縣集團結婚將於5月20日在三好國際酒店舉辦，今開放網路報名，縣長張麗善表示，去年集團結婚30對名額瞬間秒殺，今年一直有民眾來電詢問，希望續辦，今年選在三好國際酒店，將打造夢幻婚禮場景，希望新人在親朋好友的見證下，獲得更多祝福。
張麗善表示，結婚所需的產業範圍非常廣泛，從銀樓訂製金戒指、金項鍊，到婚紗拍攝、宴客場地，再到喜餅、蜜月旅行等，縣府邀集近40家在地婚禮產業，設計專屬優惠一同為30對新人祝福，希望透過此次活動，串聯結婚相關產業，促進產業經濟。
今年縣府為參加集團結婚每對新人準備價值超過萬元的農特產品伴手禮，有喜餅、蜂蜜、醬油等，作為祝福新人們的結婚好禮，參加新人活動當天可參加抽獎，最大獎為韓國首爾來回機票，還有冰箱、烘衣機、氣炸烤箱等家電用品，
縣府民政處長蕭德恕表示，集團結婚今開放線上報名，上午已有6對新人報名，報名資格為年滿18歲以上即將結婚或於本活動日前1年內結婚的中華民國國民(2024年05月20日以後登記者)。未滿18歲者，不予受理，報名者一方需設籍於雲林縣或雲林縣就業民眾，曾參加縣府未婚聯誼活動優先錄取，報名網址https://forms.gle/CEckdpUAj2WiCFzK6。報名不代表錄取成功，錄取者會公告至雲林縣政府民政處粉絲專頁，並以E-mail通知。
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