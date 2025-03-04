雲林沿海設智慧電動單車站點 鄉鎮小旅行更便利

雲林縣府2023年引進公共自行車MOOVO智慧單車系統，目前提供4鄉鎮1000輛自行車，營運今累迄計達55萬人次。今天再擴大到北港、水林、口湖、土庫4鄉鎮共200輛自行車、44站點，彌補沿海地區大眾運輸交通不足問題。

雲林縣府2023年8月在斗六市、虎尾鎮率先設立MOOVO自行車，去年6月在增加斗南、西螺鎮及古坑綠色隧道共有141處站點，提供1000輛單車租借。

縣府交通工務局統計，4鄉鎮營運迄今已逾55萬人次使用，平均單月運量超過5萬人次，每車每天周轉率2.4至3.6次，其中以斗六火車站前站為運量最高點，單月租借次數達1萬900次以上，其次為虎尾科技大學宿舍區、斗六家商站點，滿足了不少通勤、通學及遊憩的需求。

自行車適合小鎮觀光，為便利沿海地區觀光旅遊需求，縣府再斥資3千萬元，即日起北港、水林、口湖和土庫正式加入公共自行車服務範圍。今天由雲林縣長張麗善、北港鎮長蕭美文、土庫鎮長陳特凱、雲林縣副議長蔡咏锝等人主持啟用儀式。

交工局長汪令堯指出，4鄉鎮增設站點有北港觀光大橋、北港武德宮、北港圓環、土庫順天宮、口湖遊客中心、水林運動公園等44個租賃站點，提供200輛自行車租借。

張麗善表示，雲林智慧自行車租用，電動自行車前30分鐘免費、電動輔助自行車前30分鐘10元，若持雲林縣TPASS公共運輸定期票可享不限車種前30分鐘免費。