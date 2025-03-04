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春季旅遊夯 台南虎頭埤露營區開放2個月已逾800帳

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南新化虎頭埤風景區近年逐步進行硬體優化，今年完成開放探索露營區、雨豆樹廣場、三粒亭廣場、南洋杉廣場及2處公廁等，提供遊客更舒適與適合全齡無障礙的休憩環境。圖／南市觀旅局提供
台南新化虎頭埤風景區近年逐步進行硬體優化，今年完成開放探索露營區、雨豆樹廣場、三粒亭廣場、南洋杉廣場及2處公廁等，提供遊客更舒適與適合全齡無障礙的休憩環境。圖／南市觀旅局提供

近年來國人在周末假期時偏好外出露營，露營風氣盛行，其中，台南新化虎頭埤風景區去年整修露營區，今年1月完工啟用，吸引不少遊客前往露營，2個月來使用已逾800帳，遊客口碑也不錯，虎頭埤風景區也推出一系列優惠活動，邀請民眾一起來趟春季輕旅行。

新化虎頭埤風景區為台灣第一座水庫，南市府近年也逐步進行硬體優化，提供遊客更舒適與適合全齡無障礙的休憩環境，今年嶄新完成開放探索露營區、雨豆樹廣場、三粒亭廣場、南洋杉廣場及2處公廁等，已成為許多學校及團體遊客預約春遊、兒童連假活動的首選地點。

觀旅局說明，虎頭埤風景區今年完工虎埤泛月環景生態遊憩設施，東岸車道也全面開放通行，提升無障礙設施、人車分隔及優化行車路徑等，此外，今年1月完工啟用的探索露營區，除電源與水源露營功能齊全，還有攀爬及運動設施，深受遊客喜愛，1、2月遊客使用已逾800帳。

虎頭埤風景區管理所表示，適逢白色情人節即將來臨，目前也推出一系列優惠活動，情侶遊客在白色情人節3月14日前攜手入園並說出情人節密碼「1314」，即可2人同行1人免費 （團體不適用） ，且憑在虎月吊橋結情鎖的合影打卡，可享踩天鵝船6折，歡迎民眾一同體驗虎頭埤的自然之美。

台南新化虎頭埤風景區今年1月完工啟用探索露營區，除電源與水源露營功能齊全，還有攀爬及運動設施，深受遊客喜愛，1、2月遊客使用已逾800帳。圖／南市觀旅局提供
台南新化虎頭埤風景區今年1月完工啟用探索露營區，除電源與水源露營功能齊全，還有攀爬及運動設施，深受遊客喜愛，1、2月遊客使用已逾800帳。圖／南市觀旅局提供

白色情人節 虎頭埤 露營區

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