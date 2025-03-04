春季旅遊夯 台南虎頭埤露營區開放2個月已逾800帳

近年來國人在周末假期時偏好外出露營，露營風氣盛行，其中，台南新化虎頭埤風景區去年整修露營區，今年1月完工啟用，吸引不少遊客前往露營，2個月來使用已逾800帳，遊客口碑也不錯，虎頭埤風景區也推出一系列優惠活動，邀請民眾一起來趟春季輕旅行。

新化虎頭埤風景區為台灣第一座水庫，南市府近年也逐步進行硬體優化，提供遊客更舒適與適合全齡無障礙的休憩環境，今年嶄新完成開放探索露營區、雨豆樹廣場、三粒亭廣場、南洋杉廣場及2處公廁等，已成為許多學校及團體遊客預約春遊、兒童連假活動的首選地點。

觀旅局說明，虎頭埤風景區今年完工虎埤泛月環景生態遊憩設施，東岸車道也全面開放通行，提升無障礙設施、人車分隔及優化行車路徑等，此外，今年1月完工啟用的探索露營區，除電源與水源露營功能齊全，還有攀爬及運動設施，深受遊客喜愛，1、2月遊客使用已逾800帳。