快訊

灰貓被嫌胖「獨坐床角生悶氣」 發現飼主沒來安慰牠更火大了：快哄朕

藍營內部分歧？鍾小平批黨中央沒動：恐滅頂之災

金金併敵意併購新規則如何訂？金管會三大重點走向曝

聽新聞
0:00 / 0:00

影／台南亞太棒球訓練中心 韓國球員讚在這裡打球很幸福

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市體育局舉辦亞太棒球訓練中心成棒球場測試賽事分享會，市長黃偉哲表示，有瑕疵回逐一改善。圖／南市體育局提供
台南市體育局舉辦亞太棒球訓練中心成棒球場測試賽事分享會，市長黃偉哲表示，有瑕疵回逐一改善。圖／南市體育局提供

台南亞太棒球訓練中心成棒球場已完工，也吸引韓國樂天巨人、NC恐龍兩支職棒來此春訓，並和國內職棒隊伍交流，其中恐龍隊友8場交流賽，也開放民眾入場體驗設施，經過7場的比賽，市府今天舉行測試賽事分享會，韓國球員認為球場不輸韓國、美國的職棒球場，在此打球很幸福。

經過多場測試賽事，有球迷反應，座位處橫向走道太少，進場與散場時人多，會影響出入，建議改善。市長黃偉哲，交流賽球迷所提的一些瑕疵，會好好討論及改善，讓棒球場設施更完善。

黃偉哲表示，亞太棒球訓練中心有4個球場，從少棒、青少棒、青棒到成棒，還有室內及內野訓練場，是國內三級棒球最完整的訓練中心，這是總統賴清德在台南市長任內所規畫，2019年少棒球場啟用，2020年成棒球場招標，5年後完工啟用。他說，還好有提早發包，否則興建費還要再增加很多，感謝聯鋼營造的幫忙。

測試賽事分享會在成棒球場舉行，除了NC恐龍隊教練與球員參加，市議員蔡育輝、郭鴻儀、李中岑、陳怡珍、穎艾達利、黃麗招，以及台南體育總會長吳志祥等體育界人士都來共襄盛舉。NC恐龍隊總教練李昊俊表示，很高興能和台灣職棒球隊進行交流賽，這幾場高張力賽事很有幫助，希望未來有機會再來台南移場訓練。球員朴珉宇也分享，成棒主球場不輸韓國及美國的職棒球場，很開心在此打球，有幸福的感覺。

台南市亞太棒球訓練中心的營運正辦理招標中，因之前流標，未來營運廣受關心。市議員郭鴻儀表示，世界各國重要體育賽場周邊都有飯店、商場甚至遊樂設施，透過商機帶動運動，也促進經濟效益。但亞太棒球訓練中心周遭沒有商業區，恐會造成只有比賽才有人流，沒比賽成蚊子館。

郭鴻儀說，問題在土地使用管制，數十公頃的亞太棒球訓練中心基地，只能做與運動有關的設施，不能做商場、飯店等，為此曾提案，建議開放多目標使用，目前已由體育局提案給多發局，正由都發局辦理評估中。現在運動與和商業結合在一起，亞太棒球訓練中心除了培育三級棒球，也應結合商業發展模式，讓地方真正活化起來。

市議員李中岑認為，亞太棒球訓練中心是國內最完整的三級棒球培訓基地，建議成立國訓中心，由體育署與市府一起來做。他說，採用OT方式，台南每年能拿到的錢有限，且市府已花了那麼多錢在興建上，自然不可能還一直在燒錢，吸引廠商來投資，況且OT後，市府要使用場也都要和營運者溝通協調，但仍會有窘境，沒法實質上投入選手訓練和基層培訓。

體育局表示，市府針對觀眾的回饋做調整，相關單位及工程團隊將邀棒球專家討論改進方案，包括加強內野觀眾區水平動線設計，並考慮增設指示牌，指引觀眾前往3樓廣廊層，方便進入座位，或是拆除部分座椅，作為走道供觀眾行走。

另，一、三壘後方圍網高度不足的問題，相較於本壘後方需以高圍網阻擋強襲球，一、三壘側的界外球較弱，因此圍網設計較低，且經棒球專家確認，現有高度符合標準。未來是否調高圍網以提升安全性，或維持現狀讓球迷享受接界外球的樂趣，將納入後續評估與改善規畫。

台南市體育局舉辦亞太棒球訓練中心成棒球場測試賽事分享會，市長黃偉哲表示，有瑕疵回逐一改善。記者鄭惠仁／攝影
台南市體育局舉辦亞太棒球訓練中心成棒球場測試賽事分享會，市長黃偉哲表示，有瑕疵回逐一改善。記者鄭惠仁／攝影
台南市體育局舉辦亞太棒球訓練中心成棒球場測試賽事分享會，市長黃偉哲表示，有瑕疵回逐一改善。圖／南市體育局提供
台南市體育局舉辦亞太棒球訓練中心成棒球場測試賽事分享會，市長黃偉哲表示，有瑕疵回逐一改善。圖／南市體育局提供
台南市體育局舉辦亞太棒球訓練中心成綁球場測試賽事分享會，韓職NC恐龍隊總教練與球員分享使用後感想。記者鄭惠仁／攝影
台南市體育局舉辦亞太棒球訓練中心成綁球場測試賽事分享會，韓職NC恐龍隊總教練與球員分享使用後感想。記者鄭惠仁／攝影

棒球場 體育

延伸閱讀

政治陣營對立撕裂韓國社會 民眾認知嚴重度6年來最高

LINE Pay 跨境支付攜手韓國「樂天超市」拓展跨境版圖

經典賽／另一組資格賽明開打 中國首戰德國對岸球迷無感

經典賽／台日韓若同組打破栗山英樹心中藍圖 談古林對大谷笑了

相關新聞

春季旅遊夯 台南虎頭埤露營區開放2個月已逾800帳

近年來國人在周末假期時偏好外出露營，露營風氣盛行，其中，台南新化虎頭埤風景區去年整修露營區，今年1月完工啟用，吸引不少遊...

影／台南亞太棒球訓練中心 韓國球員讚在這裡打球很幸福

台南亞太棒球訓練中心成棒球場已完工，也吸引韓國樂天巨人、NC恐龍兩支職棒來此春訓，並和國內職棒隊伍交流，其中恐龍隊友8場...

台南公有停車場換電站1年半未通電？ 民代要求全面清查

近年來路上隨處可見騎乘電動機車的用路人，即時充電需求更日益迫切，不過，南市議員林美燕發現，竟有許多公有停車場附設的電動機...

嘉市周末黃花風鈴木賞花 舊電池換浪漫野餐籃

嘉義市八掌溪右岸的黃金風鈴木正迎來花期，綻放出一片耀眼的金黃；為讓市民和遊客能充分體驗春天的美麗，嘉義市政府將於本周末8...

南部5縣市長 東京食品展搶訂單

日本東京食品展11日開幕，南部多個縣市長都將率隊參加，爭取外銷訂單、拓展通路，嘉義市長黃敏惠宣布攜手8個優質店家進軍國際...

台南公幼若招不滿 教局：評估減班

台南公立幼兒園、非營利幼兒園今起報名，近3年受少子化、準公幼大量增加等影響，多數公幼普遍招不滿，校方提早以拜訪、說明會等...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。