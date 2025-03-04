影／台南亞太棒球訓練中心 韓國球員讚在這裡打球很幸福

台南亞太棒球訓練中心成棒球場已完工，也吸引韓國樂天巨人、NC恐龍兩支職棒來此春訓，並和國內職棒隊伍交流，其中恐龍隊友8場交流賽，也開放民眾入場體驗設施，經過7場的比賽，市府今天舉行測試賽事分享會，韓國球員認為球場不輸韓國、美國的職棒球場，在此打球很幸福。

經過多場測試賽事，有球迷反應，座位處橫向走道太少，進場與散場時人多，會影響出入，建議改善。市長黃偉哲，交流賽球迷所提的一些瑕疵，會好好討論及改善，讓棒球場設施更完善。

黃偉哲表示，亞太棒球訓練中心有4個球場，從少棒、青少棒、青棒到成棒，還有室內及內野訓練場，是國內三級棒球最完整的訓練中心，這是總統賴清德在台南市長任內所規畫，2019年少棒球場啟用，2020年成棒球場招標，5年後完工啟用。他說，還好有提早發包，否則興建費還要再增加很多，感謝聯鋼營造的幫忙。

測試賽事分享會在成棒球場舉行，除了NC恐龍隊教練與球員參加，市議員蔡育輝、郭鴻儀、李中岑、陳怡珍、穎艾達利、黃麗招，以及台南體育總會長吳志祥等體育界人士都來共襄盛舉。NC恐龍隊總教練李昊俊表示，很高興能和台灣職棒球隊進行交流賽，這幾場高張力賽事很有幫助，希望未來有機會再來台南移場訓練。球員朴珉宇也分享，成棒主球場不輸韓國及美國的職棒球場，很開心在此打球，有幸福的感覺。

台南市亞太棒球訓練中心的營運正辦理招標中，因之前流標，未來營運廣受關心。市議員郭鴻儀表示，世界各國重要體育賽場周邊都有飯店、商場甚至遊樂設施，透過商機帶動運動，也促進經濟效益。但亞太棒球訓練中心周遭沒有商業區，恐會造成只有比賽才有人流，沒比賽成蚊子館。

郭鴻儀說，問題在土地使用管制，數十公頃的亞太棒球訓練中心基地，只能做與運動有關的設施，不能做商場、飯店等，為此曾提案，建議開放多目標使用，目前已由體育局提案給多發局，正由都發局辦理評估中。現在運動與和商業結合在一起，亞太棒球訓練中心除了培育三級棒球，也應結合商業發展模式，讓地方真正活化起來。

市議員李中岑認為，亞太棒球訓練中心是國內最完整的三級棒球培訓基地，建議成立國訓中心，由體育署與市府一起來做。他說，採用OT方式，台南每年能拿到的錢有限，且市府已花了那麼多錢在興建上，自然不可能還一直在燒錢，吸引廠商來投資，況且OT後，市府要使用場也都要和營運者溝通協調，但仍會有窘境，沒法實質上投入選手訓練和基層培訓。

體育局表示，市府針對觀眾的回饋做調整，相關單位及工程團隊將邀棒球專家討論改進方案，包括加強內野觀眾區水平動線設計，並考慮增設指示牌，指引觀眾前往3樓廣廊層，方便進入座位，或是拆除部分座椅，作為走道供觀眾行走。