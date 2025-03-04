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台南公有停車場換電站1年半未通電？ 民代要求全面清查

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
近年來路上隨處可見騎乘電動機車的用路人，即時充電需求更日益迫切，不過，南市議員林美燕發現，竟有許多公有停車場附設的電動機車換電站並未通電，形同設虛設，要求相關單位應全面清查列表追蹤。圖／市議員林美燕提供
近年來路上隨處可見騎乘電動機車的用路人，即時充電需求更日益迫切，不過，南市議員林美燕發現，竟有許多公有停車場附設的電動機車換電站並未通電，形同設虛設，要求相關單位應全面清查列表追蹤。圖／市議員林美燕提供

近年來路上隨處可見騎乘電動機車的用路人，即時充電需求更日益迫切，不過，南市議員林美燕發現，竟有許多公有停車場附設的電動機車換電站形同設虛設，甚至有長達1年半未曾通電，對此，台電台南區營業處回應，部分換電站因施工管路耽擱，最快本月底完成施工並通電。

林美燕表示，近期接獲南區明德里長陳瑞華、大林里長劉相明及東區民眾抱怨，許多公有機車停車場雖貼心闢設換電站設施，但卻從未啟用過，彷彿形同設虛設，實際查看後發現，南區明德里、大林里等處換電站確實尚未啟用，其中，大成路一段停車場換電站更已設置2年。

林美燕也說，根據南區2處換電站送電延宕實況，未能通電的癥結點在於各相關單位橫向和直向溝通不足，呼籲各單位應全面清查，列表追蹤、積極處理，以維護民眾使用電池交換的權益。

對此，交通局停車營運科表示，全市設置電動機車換電站的公有停車場共50處，業者向交通局租用土地簽訂契約，並設置獨立電錶後，會轉交由台電公司接電，目前南區明德里、大林里等處都已完成租用，並向台電遞交申請用電文件。

台電台南區營業處回應，部分換電站未能啟用主要因施工管路耽擱所致，大成路一段停車場因基礎台及5英吋管至手孔須埋設，將盡速申挖路證，預計4月19日前完成管路及外線施工，預計4月19日可送電。

此外，大林路111巷停車場因用戶自備管未埋，外線銜接必須切割，廠商施作困難，目前已與水電承裝業聯繫，將配合管路埋設，可望在3月底前完成外線施工並通電；立德停車場因尚未取得完整資料，待釐清處理。

近年來路上隨處可見騎乘電動機車的用路人，即時充電需求更日益迫切，不過，南市議員林美燕發現，竟有許多公有停車場附設的電動機車換電站並未通電，形同設虛設，要求相關單位應全面清查列表追蹤。圖／市議員林美燕提供
近年來路上隨處可見騎乘電動機車的用路人，即時充電需求更日益迫切，不過，南市議員林美燕發現，竟有許多公有停車場附設的電動機車換電站並未通電，形同設虛設，要求相關單位應全面清查列表追蹤。圖／市議員林美燕提供

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