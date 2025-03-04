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嘉市周末黃花風鈴木賞花 舊電池換浪漫野餐籃

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市黃金風鈴木花期降臨，市府周末舉辦賞花市集。圖／嘉義市政府提供
嘉義市黃金風鈴木花期降臨，市府周末舉辦賞花市集。圖／嘉義市政府提供

嘉義市八掌溪右岸的黃金風鈴木正迎來花期，綻放出一片耀眼的金黃；為讓市民和遊客能充分體驗春天的美麗，嘉義市政府將於本周末8日、9日，於八掌溪右岸河堤（吳鳳南路547巷旁）舉辦「潮風鈴-野餐音樂市集」，來賞花、享受音樂、品味美食。民眾當天攜帶指定數量的舊電池，還可免費兌換野餐籃或野餐墊。

市長黃敏惠表示，黃金風鈴木的花期短暫，僅有10多天，邀請民眾在這兩天來嘉賞花，並參與「潮風鈴-野餐音樂市集」，在音樂與美景的陪伴下，感受嘉義的魅力。

此次音樂市集，邀請了多位實力派歌手和樂團參與演出，為現場觀眾帶來多元風格的音樂盛宴。金曲歌后孫盛希將帶來深情演唱，李千娜的純粹嗓音、梁文音的細膩情感表達、Crispy脆樂團的活力舞台表現也將成為焦點。除此之外，李友廷、張若凡、王ADEN、安吉、許莉潔、嘉頌重奏團等歌手及樂團也將輪番登場，為遊客呈現豐富多元的音樂風格，讓現場充滿活力與歡樂氛圍。

市府觀光新聞處處長張婉芬表示，「潮風鈴-野餐音樂市集」不僅是一次賞花活動，更是一次融合音樂、藝術、環保與設計的多元體驗。活動現場將有超過50攤來自嘉義市及外縣市市集擹位，提供美食和文創商品。並安排氣球、魔術表演等視覺驚喜，並設有多個拍照打卡點，讓遊客在這個春日盛會中留下難忘的回憶。

此外，為響應環保並鼓勵市民參與回收，民眾當天攜帶指定數量的舊電池，即可免費兌換野餐籃或野餐墊。1號電池10顆、2號電池20顆、3號電池30顆或4號電池40顆，即可兌換一個野餐籃；上開規定的電池數量再加上10顆任意型號的舊電池，便可兌換一個野餐墊，每人限換一次，數量有限，送完為止。

「潮風鈴-野餐音樂市集」活動將於3月8日（周六）及9日（周日）上午10點至下午5點舉行，相關訊息可上嘉義市觀光旅遊網查詢。

嘉義市黃金風鈴木花期降臨，市府周末舉辦賞花市集。圖／嘉義市政府提供
嘉義市黃金風鈴木花期降臨，市府周末舉辦賞花市集。圖／嘉義市政府提供
嘉義市周末舉辦黃金風鈴木賞花市集，現場可舊電池換野餐墊。圖／嘉義市政府提供
嘉義市周末舉辦黃金風鈴木賞花市集，現場可舊電池換野餐墊。圖／嘉義市政府提供
嘉義市周末舉辦黃金風鈴木賞花市集，現場可舊電池換野餐籃。圖／嘉義市政府提供
嘉義市周末舉辦黃金風鈴木賞花市集，現場可舊電池換野餐籃。圖／嘉義市政府提供
嘉義市周末舉辦黃金風鈴木賞花市集，現場可舊電池換野餐籃。圖／嘉義市政府提供
嘉義市周末舉辦黃金風鈴木賞花市集，現場可舊電池換野餐籃。圖／嘉義市政府提供

嘉義 野餐 音樂

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