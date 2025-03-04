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跨越白虛線未打燈 法院判撤罰

聯合報／ 記者袁志豪萬于甄／台南報導
林森路一段南向靠近崇明路口，機慢車優先道終止的漸變路段有繪白虛線，再併入混合車道，許多騎士因變換車道未打方向燈挨罰。記者袁志豪／攝影
林森路一段南向靠近崇明路口，機慢車優先道終止的漸變路段有繪白虛線，再併入混合車道，許多騎士因變換車道未打方向燈挨罰。記者袁志豪／攝影

吳姓男子前年5月騎機車沿林森路一段南向靠近崇明路口，機慢車道併入混合車道，他被檢舉跨越「白虛線」時未打方向燈，挨罰1200元，但高雄高等行政法院認定該白虛線不符相關設置規範，讓用路人無所適從，判撤單，全案確定。

此案發生地點就鄰近大東夜市、林森路地下道，位處鬧區交通繁忙，南市警局交通大隊統計，林森路與崇明路口機車行經該白虛線未使用方向燈遭檢舉開單件數，2023年共243件、2024年238件，數量不少。對此，南市交通事件裁決中心表示，民眾若對與此案情況相似的違規通知單存有疑慮，即便已逾越繳款後30天申訴期限，仍可向裁決中心提出申訴，會依據每案不同情況裁決是否歸還罰款

判決指出，吳姓男子2023年5月23日下午5點多騎機車接近林森路一段與崇明路口，機慢車優先道終止的漸變路段有繪白虛線，再與外側快車道合併變混合車道，民眾以行車紀錄器檢舉他未使用方向燈就跨線，警方以未依規定使用方向燈開單，他申訴被駁回便提行政訴訟。

吳主張，該白虛線寬10公分、線長1公尺，間隔1公尺，不符道路交通標誌標線號誌設置規則，且他並無變換車道或變換行向，是持續直行進入混合車道，沒故意違規，加上附近沒看到任何車道縮減、車道合併或車道終止等警示標誌。南市交通局稱，吳男已屬變換車道，卻未使用方向燈，違規屬實。

法官認為，白虛線外型與「穿越虛線」相同均為白色虛線，但不符穿越虛線的設置規格，重大明顯瑕疵，應為無效，現場也沒有其他標線、標誌輔助，難認騎士有未依規定，判撤銷罰單。

依設置規則，穿越虛線為白虛線，線寬15或30公分、線長1公尺、間距2公尺。交通局回應，此標線由鐵道局負責畫設，後續會請相關單位改善。

標誌 罰款 車道

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