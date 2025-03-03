直行台南這路口白虛線遭檢舉未打方向燈 一年逾200罰單

吳姓男子騎車行經台南市東區林森路、崇明路口，明明是騎車直行，卻被檢舉跨越「白虛線」時未打方向燈；他不服申訴遭駁回，向法院提告。法院認定，交通局「白虛線」設置不符合法條中任何一種白虛線，使用路人無所適從，存有重大明顯瑕疵，判決撤銷罰單。

台南市交通警察大隊統計該處路口、往地下道方向，機車駕駛人行經該白虛線未使用方向燈遭檢舉開單件數，2023年243件，2024年238件，每件罰單金額1200元。

警方說明，警方是舉發單位，交通局為裁決單位，民眾若不服被罰，可依判決向交通局申訴，由交通局裁決是否撤銷罰單；若已繳交罰單，即使逾30日的申訴期限，因應市府便民原則，民眾也可以依判決向交通局申請，由交通局裁決是否歸還罰款。

判決書指出，吳姓男子2023年5月23日下午5時許，騎乘機車行經台南市東區林森路一段靠近崇明路口處機慢車優先道終止的漸變路段，由該車道跨越路面所繪「白虛線」，駛入同向外側快車道漸變為混合車道內時，因未使用方向燈，遭民眾以行車紀錄器檢舉。

警方開出「汽車駕駛人未依規定使用方向燈」罰單，移送台南市交通局；吳不服申訴後，交通局仍認定吳違規，開立裁決書，裁罰1200元，吳向高雄高等行政法院地方庭提起行政訴訟。

吳主張，幾乎所有機車駕駛人行經此處，均未有變換車道意識及認知，他並無該違規行為及故意。再者，該路段行進方向路側未見有任何車道縮減、車道合併或車道終止等警示標誌、指示標線設置，足見交通局失責，未為設置「警告標誌」作為義務，陷機車駕駛人於違規而不安全的交通環境而未自覺。

交通局反駁，吳騎車跨越「穿越虛線」，已由主線車道匯出其他車道，或由其他車道匯入主線車道，已屬「變換車道」行為，自應依規定顯示方向燈。

法院指出，道路標線設置若未完全符合法規規定，將致一般用路人無所適從；吳姓男子穿越的白虛線外型雖與「穿越虛線」相同均為白色虛線，但其規格不僅不符合「穿越虛線」設置規格，更與設置規則部分其他各式白虛線不符。

法院認定，交通局既沒有依設置規則規定劃設白虛線，一般用路人無從得知白虛線為穿越虛線或路口導引線，自難期待騎士行經該處當場察見後，立即得以理解白虛線屬性。

法院審酌，交通局所設置白虛線屬性不明確，不僅有違明確性原則，亦未以誠實信用方法為之，存有重大明顯瑕疵，依行政程序法，應為無效；吳姓男子欠缺可非難性及可歸責性，難認有何未依規定使用方向燈故意或過失。判決撤銷罰單。