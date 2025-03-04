台南公幼若招不滿 教局：評估減班

台南公立幼兒園、非營利幼兒園今起報名，近3年受少子化、準公幼大量增加等影響，多數公幼普遍招不滿，校方提早以拜訪、說明會等搶人，另，南市目前4所國中有附設公幼，有老師認為完成階段性任務，應退場，以免搶學生。

南市教育局長鄭新輝回應，若公幼招生人數不足，就會評估隔年是否減班，將視實際狀況做滾動式調整。

台南去年許多公幼都招生不足，但位在人口明顯增加的重劃區，或地點好且幼兒園新蓋的公幼仍滿招，甚至要抽籤，例如立人國小附屬幼兒園去年啟用，又位於市中心，很快招滿，另位在東區平實段的全人裕文非營利幼兒園，去年完工後招生也搶到鄰近國小附幼學生。

南市府幾年前因應家長需求，於忠孝、中山、海佃等國中附設公幼，這些學校近來也要努力搶園生，有老師說，1班配置2師，若招不足，只能配置1師，因行政工作沒減，壓力就會增大，建議若已完成階段性任務，未來可考慮停招，以免造成「三個和尚沒水喝」的情形。

市議員沈震東指出，國中附設幼兒園呈現學生年齡差距大，整體幼兒所需遊戲場依然無法與其他學校相較，建議教育局通盤檢討是否如何改善收托率低迷的問題，也要針對國小附幼評估推動創新教學方法、靈活調整課程與提升師資培訓。

鄭新輝指出，過去許多公幼入學要抽籤，政府扮演調節性角色，以補助方式鼓勵設準公幼、非營利幼兒園，部分有閒置教室的國中也設公幼，2019年準公幼約60所，但目前已有206所，非準公幼的私幼僅剩122所。