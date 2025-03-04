南部5縣市長 東京食品展搶訂單

日本東京食品展11日開幕，南部多個縣市長都將率隊參加，爭取外銷訂單、拓展通路，嘉義市長黃敏惠宣布攜手8個優質店家進軍國際，雲林縣長張麗善說去年雲林廠商在展場接獲逾1.5億元訂單，今年可望再創佳績。

雲林、嘉市、嘉縣、台南、屏東都將由首長帶領業者參展。雲林8家業者及農會將組雲林良品館參展，包括新湖合作農場、可味公司等，張麗善在昨行前記者會上說，另將與東京電視購物頻道簽合作備忘錄。

嘉市府昨也辦展前記者會，市長黃敏惠說，去年參展也參觀誠品生活日本橋店後，「皇鶴蜂蜜」就成功上架，此次參展攜手在地優質的「嘉市好店」包含林聰明沙鍋魚頭、奮起福米餅、里響咖啡等。

台南市長黃偉哲將率隊參展，今行前說明會；高雄市由副市長羅達生率領9家業者參展，將蜜棗、玉荷包相關加工產品、及各式水果加工品等農特產向國際展示。

嘉縣長翁章梁率果乾烏魚子、冷凍截切鳳梨、油品等8家業者參展，並將在日本與業者攜手宣布「嘉義優鮮」品牌進駐誠品生活日本橋；屏東縣長周春米6日起到福岡、東京，參加農產品行銷，並跟日本西鐵辦石斑魚便當上市記者會，此次共26家屏東廠商參加東京食品展；台東縣由縣府財經處長章正文帶8業者參展，也將與日本餐飲市場合作舉辦「台東祭」，推出限定1個月台東獨特風味料理。