台南助震災戶安置 第2批南水分署宿舍修繕完成

經濟部水利署同意提供位於台南市楠西區的南區水資源分署宿舍，設置地震受災戶中期安置住所，台南市政府完成第2批共34間宿舍修繕，今天點交給楠西區公所，將進行入住安置。

台南市政府工務局人員告訴中央社記者，1月21日嘉義大埔地震發生後，楠西區房屋毀損情況甚多，為協助受損戶安置，經水利署同意提供楠西區南水分署宿舍做為受損戶中期安置住所，市府隨即安排進場整修。

工務局指出，2月5日起由市府環保局及工務局全力施作，台電及自來水公司配合復電復水，水利署南區水資源分署全力協助，國軍清理環境，加上基督教芥菜種會安裝熱水器、做工行善團提供家具等公私協力，進駐南水分署宿舍。

工務局指出，房屋修繕工作除牆壁粉刷外，也進行天花板、紗門等更換，同時展開室外地坪整修、門鎖及屋頂修繕。

工務局說明，經全力施作下，首批8戶受損戶已於2月18日入住，後續修繕工作也順利於2月28日完成，同時打造一座關懷中心，供入住受損戶休閒娛樂使用，今天將第2批宿舍共34間點交給楠西區公所，接續將由楠西區公所安排受損戶入住事宜。