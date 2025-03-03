挑戰兩項全國之最 雲林這座橋將讓行人漫步在雲端

921大地震重創雲林縣古坑鄉雲149甲線，觀光蕭條逾20年，2022年雖恢復通車，但部分路段坡度、彎度不足，交通部核定12.6億元興建跨越清水溪橋梁解套，完成草嶺風華再現最後一哩路，今動土祈福，該橋河床到橋面129公尺、橋梁跨度200公尺，皆為全國之最，2028年7月完工後遊覽車將可通行，草嶺觀光盛況可望重現。

古坑鄉草嶺地區早年以草嶺十景聞名，觀光風華一時，1999年921地震重創古坑鄉樟湖通往草嶺的重要聯絡道路雲149甲線，地方觀光沉寂一時，縣長張麗善上任後將復建雲149甲線視為首要工作之一，2022年雲149甲線恢復通車，因有多處髮夾彎，部分路段坡度、彎度不足，僅小型車輛通行，無法完整通行，草嶺風華再現就差最後一哩路。

經縣府、立委劉建國等人極力爭取，2023年交通部核定12.6億元建跨越清水溪橋梁解套，中央補助10.71億，縣府自籌1.89億元，工程今動土祈福，張麗善、副縣長謝淑亞、古坑鄉長林慧如、立委張嘉郡、公路局副局長林聰利及多位地方民代與地方居民皆以辦喜事心情參與。

交通工務局長汪令堯表示，該橋設計為雙塔式脊背橋，兼顧景觀功能，全長680公尺（主橋440公尺，兩側引道合計240公尺），全寬配置雙向雙車道及人行空間達17公尺。

汪令堯表示，該橋位處峽谷地形，河床到橋面高約129公尺（等於43樓層高），為全國之最，屆時在橋梁人行步道上散步，會猶如漫步在雲端，另外，橋梁跨度200公尺，跟金門大橋同為全國最長，配合天然地景，原149甲線將規畫成3公里的有氧健康步道。

「這是古坑鄉歷史性的一刻，我一定要讓草嶺風華再現」，張麗善表示，讓草嶺風華再現她上任後念茲在茲，雖然橋梁完工時她已經卸任，但她仍堅持要做，因為這座橋梁是草嶺、古坑地區風華再現的最後一哩路，因為該橋所在地天氣變化大、工程困難度高，她和古坑鄉長林慧如都感謝交通工務局長汪令堯願意承擔這個重責大任。

雲149甲線尚未完整恢復通行，草嶺地區居民已可感受到觀光逐步復甦，尤其今年櫻花季期間，逾50萬遊客到訪草嶺，對於草嶺讚嘆連連，林慧如表示，跨清水溪橋梁興建不僅是古坑鄉的盛事，也是雲林縣的盛事，地方都很期待，也會做好準備，屆時迎接更多遊客到訪。