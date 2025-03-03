熊本縣日台會館開幕 台南市長黃偉哲出席盼深化相互友好

台灣與日本雙邊企業合作，於日本熊本縣菊陽町打造日台複合式宴會館「日台會館 Palais de Formosa」今天開幕，台南市長黃偉哲應邀出席，盼會館有助深化台南與熊本友好關係。

台南市政府發布新聞稿指出，黃偉哲在開幕儀式致詞表示，台南與熊本近年有很多交流合作，特別是台積電進駐熊本之後，地方政府、民間企業、學校間往來更頻繁。

黃偉哲說，去年8月台南市參加御嵿熊本台灣祭活動，行銷台南農特產品，11月則是熊本縣派員到台南交流高科技園區所需的再生水廠建置營運經驗，加上台南市東區與熊本縣菊池市締盟，都顯示雙方合作與交流密切。

他說，今天日台會館開幕，也見證台南與熊本共同發展，未來更盼透過日台會館營運，促進台灣與日本、台南與熊本間的友好關係更深化。

黃偉哲表示，由於日台會館不僅提供台灣料理，更會販售來自台灣商品，很高興能看到象徵台南傳統的美食文化於熊本出現，且台南是台灣重要農產地，希望鳳梨、芒果、文旦、蜜棗、虱目魚、蝴蝶蘭、紅肉火龍果等農漁產品，未來能透過日台會館平台，介紹給更多日本民眾。

台南市政府提供資料指出，由台灣御嵿國際餐飲集團參與打造的日台會館，前身為當地知名婚宴場地，以典雅純白禮堂建築、優美環境著稱，且鄰近台積電熊本廠與熊本機場，未來將推出經典台灣桌菜及特色小吃，並販售台灣商品，將台灣料理文化及優質產品介紹給熊本縣民眾。