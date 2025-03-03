嘉市好店「我嘉的伴手禮」 上架日本東京名古屋

2025年東京國際食品展（Foodex Japan）於3月11至14日在Tokyo Big Sight（東京國際展示場）盛大展開，嘉義市長黃敏惠將率8家業者「產業嘉義隊」進軍國際市場，以「我嘉的伴手禮」上架東京、名古屋。黃敏惠表示，不只是參展，更是與世界交流，讓嘉義市的風味走向國際。

黃敏惠表示，「產業嘉義隊」整裝出發攜手8家嚴選業者前進東京，展現嘉義市最具特色的美食與品牌。這次不只是參展，更是與世界交流，讓嘉義市的風味走向國際。期待透過此次2025年東京國際食品展，不僅將嘉義美食推廣出去，更要進入全球市場，搭建穩固的國際通路，讓世界品味嘉義的美味。

黃敏惠說，去年3月參加東京食品展時，特別安排參觀誠品生活日本橋店，並向店長永野泰世以及事業開發部部長今出智之極力推薦嘉市好店品牌，隨後「皇鶴蜂蜜」率先取得先機，成功上架，今年湯城鵝行、義興嘉釀以及奮起福等3家品牌產品，也已經通過日本檢驗，正式上架誠品生活。

嘉市好店今年首度跨出東京，在名古屋上架「李さんの台灣名物屋台」，這家名古屋當紅的炸雞店由曾為台灣知名主持人與八點檔明星李承泰（李桑）主持，曾以「莫急莫慌莫害怕」紅極一時，李桑25年前轉戰日本名古屋，憑藉一份台灣鹽酥雞拯救了當地沒落商圈，也因此掀起日本炸雞熱潮，是台日商圈傳奇人物。

李桑表示，嘉市好店第一次前進名古屋，在名古屋的旗艦店內特別設立一個攤位，推廣嘉義的特色產品，將嘉義的風味帶進日本市場。希望透過這個機會，讓更多日本人認識台灣的美食文化。

今年市府攜手8家在地優質的「嘉市好店」前進日本，包含林聰明沙鍋魚頭、義興嘉釀、皇鶴蜂蜜、三光米公司嘉市分公司、聖保羅烘焙花園、奮起福米餅、里響咖啡及湯城鵝行。