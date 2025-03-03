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0121嘉義大埔地震 南市府啟動貨櫃屋計畫

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南市政府今再度率相關局處開記者會說明震災後各項進度，針對貨櫃屋計畫有新進展，市府預計打造20呎貨櫃屋，依照受災戶地點需求提供協助。圖／南市府提供
台南市政府今再度率相關局處開記者會說明震災後各項進度，針對貨櫃屋計畫有新進展，市府預計打造20呎貨櫃屋，依照受災戶地點需求提供協助。圖／南市府提供

0121嘉義大埔地震導致台南楠西、玉井等山區民宅受損嚴重，台南市政府今再度舉辦說明會，其中針對貨櫃屋計畫，副市長葉澤山說，由於貨櫃屋並不列入中央租屋補貼範圍，但市府將提供協助，受災戶只需每月付2000元，即可承租1年。

台南市政府今再度率相關局處開記者會，說明震災後各項進度，同時宣布5日在楠西區公所將成立「震災復原聯合服務中心」，由工務、都發、民政、社會及衛生局等局處進駐，加速提供災民整合性的協助。

葉澤山表示，因山區幅員遼闊，災民要找到離工作地點近的臨時居住地不太容易，特別要求市府團隊擬定貨櫃屋計畫，協助有需求的受災戶來承租；市府預計打造20呎貨櫃屋，依照受災戶地點需求提供協助，受災戶只需每月付2000元，即可承租1年。

工務局長陳世仁也說明，危險建築物「紅、黃單」緊急評估，受理總數達4235件，已完成4222件，其中紅單有511件、黃單有1525件，剩餘10多件，主因尚無法聯絡到所有權人；申請複評案件共受理420件，已完成410件，損壞評估進度方面共受理1759件，已完成1633件。

民政局長姜淋煌提到，南水分署宿舍已整修完成，共有34棟，已入住22棟，目前持續受理入住申請，會以住帳棚及車上民眾優先分配，再來則為紅黃單弱勢戶、一般戶，針對想要就近暫住帳篷、工寮等部份災民，將協助採用承租「貨櫃屋」方式進行安置。

台南市政府表示，目前市府官網已整理相關問答以供參考，包含紅黃單補助、修繕作業、收容安置、醫療資源等，民眾若想深入了解可洽市府網站「114年連續地震台南市政府扶助措施」網頁查詢。

受災戶 台南 貨櫃

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