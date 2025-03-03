台南5日成立震災復原聯合服務中心 加速協助災民

台南市政府今天召開記者會，說明1月21日震災復原及災民安置進度，並宣布將於5日在楠西區公所成立「震災復原聯合服務中心」，由相關局處進駐，加速提供災民整合性協助。

主持記者會的副市長葉澤山致詞表示，市長黃偉哲日前要求市府團隊分小組訪視住戶，加速並深入瞭解災民個別需求，也讓災民更清楚如何申請相關資源，並指示於5日起在楠西區公所成立「震災復原聯合服務中心」，相關局處進駐。

葉澤山指出，市府近1個多月來投入非常多人力物力，協助災民早日恢復日常，市府團隊也加速在2月28日前完成危險建築物緊急「紅、黃單」複評及損壞評估，並由13個局處人員採分組方式，前進楠西、玉井、南化3個災區訪視。

他說，山區幅員遼闊，要找到離工作地點近的臨時居住地不太容易，因此黃偉哲特別要求市府團隊擬定貨櫃屋計畫，協助有需求受災戶承租。

葉澤山強調，由於貨櫃屋並不列入中央租屋補貼範圍，因此這部分市府將提供協助，受災戶只須每月付新台幣2000元，即可承租1年，設置地點照受災戶需求，例如原住家的三合院或農田附近，一來解決住的問題，二來可讓災民就近照顧果樹。

工務局長陳世仁說明，各界關心的危險建築物「紅、黃單」緊急評估，受理總數有4235件，已完成4222件，其中紅單511件、黃單1525件，剩餘13件主要是因尚無法聯絡到所有權人。

都市發展局長林榮川說明，已向中央提報租金補貼需求戶數1500戶，爭取經費2.88億元，截至目前已有286件預登記，其中147件有租屋，48件完成送件，30件已審核通過且核撥。

民政局長姜淋煌說明，南水分署宿舍已整修完成，共計有34棟，已入住22棟，目前也持續受理入住申請，針對想要就近暫住部份災民，市府將協助採用承租貨櫃屋方式安置。

社會局長郭乃文說明，為協助居民適應新環境，將在南水分署宿舍附近，運用貨櫃屋建立交誼據點，打造社區交誼空間，提供當地居民聚會交流，互相支持關懷。

農業局專門委員吳俊傑說明，農業災害現金救助已撥款完成，楠西區申請戶數125戶、玉井區81戶、南化區42戶。