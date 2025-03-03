嘉市世賢圖書館補強完工開館 啟動24小時取書服務

嘉義市世賢圖書館經過9個月耐震補強後重開放，提供市民更安全、舒適的閱讀空間，同步優化館內設備，普通閱覽室87座位可以網路預約、導入智能還書架及24小時智慧預約取書站，大幅縮短借還書時間，讓市民隨時都能輕鬆享受閱讀零時差的便利。

去年0403花蓮強震後餘震逾千次，氣象署示警位處梅山斷層帶嘉義，留意地震周期，嘉市府鼓勵老舊建物屋主申請耐震評估，並檢視公共建築耐震能力，其中使用逾30年世賢圖書館，獲中央補助及自籌共1300餘萬元，閉館進行耐震能力補強工程，同步優化借還書設備，歷經9個月耐震補強後於今年2月25日重新開放。

文化局局長謝育哲表示，世賢圖書館耐震補強工程不僅強化建築結構安全及改善防漏問題，更致力於推動閱讀服務的創新與數位轉型。特別增設智能還書架，提供快速便捷的還書服務；雖然開館服務時間不變，但增加24小時預約取書站，打破時間限制，讓讀者無論晝夜都能隨時領取預約書籍。透過智慧化設施與數位資源的整合，打造一個閱讀無礙的友善環境，讓市民都能舒適地享受閱讀的樂趣。

文化局表示，耐震補強工程於去年12月底完工，1月辦理驗收完成後花了近1個月時間整理書籍上架、調整座管系統、數位設施的導入，為讀者帶來許多便捷的服務。世賢圖書館從智慧空間管理系統、RFID館藏管理系統、自助借書機、智慧還書架，到24小時預約取書站，不斷優化軟硬體設施，延展服務時段，提升為民服務的品質。讀者憑借書證、身份證件或行動條碼，即可輕鬆使用各項智慧化設施，享受便捷的借閱體驗。