嘉縣守護70歲以上弱勢長者 免費打帶狀疱疹疫苗

嘉義縣免費帶狀疱疹疫苗今天開打，限定設籍嘉義縣滿一年70歲（含）以上低收、中低收入戶者，免費接種2劑，約600名長者受惠；衛生局指出，將視縣府財政狀況擴大施打範圍。

嘉義縣衛生局今天召開記者會，宣布啟動免費接種帶狀疱疹疫苗服務，守護高齡弱勢長者健康。民進黨縣議員姜梅紅現身說法，指她多次罹患帶狀疱疹疫苗，除造成左眼眼角膜受損，移植眼角膜，還不時有全身性神經痛後遺症，呼籲長者要打疫苗。

衛生局長趙紋華表示，由於帶狀疱疹疫苗屬自費疫苗，每劑市價約新台幣8500元，每人須接種2劑，對經濟弱勢長者來說是一筆不小負擔，因此推出全額補助計畫，讓符合資格長者免費接種疫苗。

趙紋華指出，帶狀疱疹疫苗接種2劑費用約1萬7000元，如果全面開放65歲長者施打，對縣府而言是沉重負擔，不過，會再評估擴大免費施打範圍。

嘉義縣長翁章梁說，帶狀疱疹俗稱「皮蛇」，坊間有「斬皮蛇」作法，其實是不科學的，得了帶狀疱疹要找醫生治療；此外，符合免費打疫苗的高齡弱勢長者，衛生局會主動通知。

趙紋華說，50歲以上成人中，有99.5%曾感染水痘帶狀疱疹病毒，其中1/3的人一生中可能會罹患帶狀疱疹，發病時通常會出現單側性、疼痛性水泡，部分患者甚至會出現長期神經痛，影響日常生活，目前預防帶狀疱疹最有效方法就是接種疫苗。