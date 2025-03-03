去年雲林搶下1.5億訂單 今再組團參加東京食品展
雲林縣長張麗善3月10至15日將率縣府團隊到日本參訪，並參加3月11日開幕的2025年日本東京食品展，雲林縣8家業者及農會將組雲林良品館參展，今舉辦行前記者會，張麗善表示，去年雲林廠商在東京食品展現場接獲逾1.5億元訂單，今年可望再創佳績。
東京食品展每被許多農特產食品及加工業者視為打開國際市場的重要據點，雲林縣府自組雲林良品館參展，包含新湖合作農場、可味企業有限公司、富懋全球生技、馥得力有限公司、昇樺食品、瑞期食品、元進莊及洲星芸有限公司，另外，雲林縣農會也整合縣內各農會一起進軍日本市場。
張麗善表示，日本東京食品展是全世界非常肯定的平台，短短幾天產生的交易額度相當高，雲林縣這幾年參加都創下高額的交易額，今年度我骯一樣期待能夠有非常好的成績。
農業處長魏勝德表示，東京食品展每年參展業者超過一千家，參與國家超過四、五十個，是非常盛大的食品展，也是產品測試國際市場的機會，可以讓大家了解台灣的產品其實並不遜色。
雲林縣業者去年在東京食品展現場獲得約一億五千萬的訂單，後續也有訂單持續進帳，魏勝德表示，今年可望再創高峰。
雲林縣長張麗善3月10至15日至日本參訪，此行重點在農特產品行銷及觀光發展、地方創生、老街翻新，除參加東京食品展開幕，觀摩國際食品市場趨勢，並將與東京電視購物頻道「虎之門市場」簽署MOU，行銷雲林農特產，也將拜訪岡山縣知事。
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