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8企業偕雲林縣農會組雲林隊 前進東京食品展拓商機

中央社／ 雲林縣3日電

雲林縣長張麗善今天說，今年由縣內8家業者攜手雲林縣農會組隊，將參與日本東京食品展，展現雲林農業優勢與競爭力，同時觀摩國際食品市場趨勢，開拓更多商機。

雲林縣政府農業處今天舉行日本東京食品展行前記者會，8家業者展示自家商品，雲林縣農會整合縣內20鄉鎮農特產品，商品包括咖啡禮盒、金馬60花生禮盒、鳳梨、81號稻米、即食商品等，一起進軍日本市場。

張麗善說，東京食品展是一個集散地，受全世界肯定的平台，展期間交易額度相當高，縣府多年來率隊參展，屢屢創下高額訂單，所以今年有8家業者與雲林縣農會組隊，展現雲林農業優勢與競爭力，同時觀摩國際食品市場趨勢，開拓更多商機。

張麗善表示，此次日本行程不僅是參展，更將與日本食品業者洽談合作，推動台日農產貿易深度交流。

農業處長魏勝德指出，東京食品展是3大食品展之一，每年來自40~50個國家、上千家業者參與，雲林縣去年在東京食品展上拿到新台幣1億5000萬元訂單。

雲林縣府期待透過參加，能為雲林在地農民及企業帶來實質性經濟效益，持續協助更多雲林優質農產品前進日本，提升雲林縣國際知名度。

日本 東京 雲林

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