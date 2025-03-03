白天賞花晚上仰望微笑星空 阿里山春星斯麥爾生態天文活動開跑

春季阿里山國家森林遊樂區百花綻放，白天可以觀賞櫻花、杜鵑、繡球花、紫玉蘭等花卉點綴阿里山山林，夜晚在小笠原觀景平台能看到從東方升起春季的微笑曲線星象；林業保育署嘉義分署與嘉義市天文協會在今年4～6月推出「春星斯麥爾」6梯次2天1夜的天文生態體驗營，探索日夜充滿生機的春季阿里山。

嘉義分署表示，春季星空的微笑曲線是從廣為人知的北斗七星出發，從北往南分別經過牧夫座的一等星「大角」、室女座一等星「角宿一」，一直延伸至烏鴉座所形成的曲線，沿著這條曲線，還可以辨識出雄壯的獅子座、放射狀的巨蟹座，還有機會看到大顆流星劃過天際；甚至在晴朗的夜晚，還能看到在台灣南部地區較易觀察的南半球指標星─南十字星座，阿里山是目前在台灣可以完整看到南十字星座的最北地點。

活動由嘉義市天文協會現場專業解說，包括星座介紹和天文望遠鏡操作，提供豐富的天文知識和觀賞體驗。此外，嘉義分署在地導覽解說員帶領遊客認識巨木群棧道及水山療癒步道裡每棵巨木的生命故事，深入了解阿里山國家森林遊樂區的豐富生態、林業開發歷史及居民的生活故事。