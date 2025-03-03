白天賞花晚上仰望微笑星空 阿里山春星斯麥爾生態天文活動開跑
春季阿里山國家森林遊樂區百花綻放，白天可以觀賞櫻花、杜鵑、繡球花、紫玉蘭等花卉點綴阿里山山林，夜晚在小笠原觀景平台能看到從東方升起春季的微笑曲線星象；林業保育署嘉義分署與嘉義市天文協會在今年4～6月推出「春星斯麥爾」6梯次2天1夜的天文生態體驗營，探索日夜充滿生機的春季阿里山。
嘉義分署表示，春季星空的微笑曲線是從廣為人知的北斗七星出發，從北往南分別經過牧夫座的一等星「大角」、室女座一等星「角宿一」，一直延伸至烏鴉座所形成的曲線，沿著這條曲線，還可以辨識出雄壯的獅子座、放射狀的巨蟹座，還有機會看到大顆流星劃過天際；甚至在晴朗的夜晚，還能看到在台灣南部地區較易觀察的南半球指標星─南十字星座，阿里山是目前在台灣可以完整看到南十字星座的最北地點。
活動由嘉義市天文協會現場專業解說，包括星座介紹和天文望遠鏡操作，提供豐富的天文知識和觀賞體驗。此外，嘉義分署在地導覽解說員帶領遊客認識巨木群棧道及水山療癒步道裡每棵巨木的生命故事，深入了解阿里山國家森林遊樂區的豐富生態、林業開發歷史及居民的生活故事。
活動包含室內課程、戶外實體天文望遠鏡操作練習、自然步道生態體驗、夜間觀星、搭火車賞日出等內容豐富多元，適合天文愛好者，也適合家庭親子出遊。今年3月5日（周三）上午9點開放報名，簡章及日期可上查詢。活動期間將乘坐園區內電動遊園車，往返於主要地點間，適合國小2年級以上親子、成人及銀髮族參加，費用每人3300元。相關諮詢可在報名網站留言，或洽詢嘉義市天文協會王小姐0912527189。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言