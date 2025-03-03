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嘉市古禮抓周 Q萌濾鏡親子樂翻
40組家庭昨參加嘉義市公益古禮抓周暨學童「開筆禮」儀式，市長黃敏惠為孩子點硃砂、送開運紅包；市府也宣布風格店家數位優化計畫成果，古禮抓周與科技結合，父母為孩子拍照，套用可愛Q萌濾鏡，忍不住一拍再拍。
市府表示，風格店家數位優化提案可用於數位工具建置、行動應用程式開發、線上行銷等數位化相關項目，許多店家結合數位力轉型展現創意，例如云享文創打造AR互動濾鏡、有春枟宅民宿建置官網系統及店家串聯電子票券、青穎農產行開發獨立APP、初心者肉舖客製24小時肉品販賣機、精工刻印導入POS訂單系統、平安京鯛魚燒及樹下刨冰店增設智慧點餐機等。
抓周寶寶、即將讀小一的學童都依循古禮完成儀式，獲得城隍爺與文昌帝君的護佑，場面溫馨；主辦活動的遊Love園親子館執行長翁紫銘說，將古禮抓周中代表避邪納福的虎頭帽與科技結合，當利用App進入拍照模式，畫面就會出現Q萌虎頭帽濾鏡，讓父母愛不釋手。
黃敏惠說，2019年起首屆公益古禮抓周迄今超過250名孩子在城隍爺和文昌帝君的庇佑下成長茁壯，慎重儀式讓文化傳承，也凸顯了家庭的價值、促進親子關係。
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