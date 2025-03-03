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南市長提名競爭／林俊憲陣營重提跑票 陳亭妃批活在過去

聯合報／ 記者萬于甄／台南報導

民進黨立委林俊憲昨在台南佳里區舉行聯合服務處成立大會，10多名黨籍議員站台宛如造勢，立委林宜瑾、議長邱莉莉等人提2018年議長選舉綠營內部跑票事件，諷立委陳亭妃；林俊憲也喊希望鄉親給一個機會，讓2026南市長黨內提名競爭升溫。

對此，陳亭妃也回擊，請黨內同志要記住黨主席賴清德三申五令的呼籲團結，在國民黨、民眾黨製造社會對立與分化的時候，黨內自己不能亂，採取抹黑、攻擊就已自曝自己的劣勢，且當年的正副議長選舉，黨中央也都已調查過，實在不需要老調重彈，大家應該要大步向前，不要永遠活在過去。

林俊憲與市議員蔡蘇秋金成立聯合服務處，吸引大批支持者到場相挺，立委王義川、郭國文、林宜瑾，及議長邱莉莉等13名黨籍市議員站台，邱莉莉說，當年3名黨籍議員「公然地跑票」、「跑票後又重回民進黨」，且去年民進黨全代會改選，陳亭妃還攜子弟兵跑票問鼎中常委，為私利違背正國會決議，不顧大局著想；邱也反問台下支持者「這是民進黨的精神嗎？」，呼籲支持者要相挺最正派的林俊憲。

林俊憲則說，前總統蔡英文支持下，過去進步最多的城市屬桃園及高雄，賴清德總統過去是台南市長，「現在輪到台南可以大膽做夢」，自己對台南發展有計畫、有很多想法，也是最能團結民進黨；現場不斷高喊「凍蒜！凍蒜！」、「唯一支持」等口號。對於是否宣布投入黨內初選，林俊憲未鬆口，只說會「開始加速起跑」。

陳亭妃另提到，曾被含沙射影的同志，在此次正副議長選舉就是投邱莉莉、林志展，難道「這些不是事實嗎？這是船過水無痕嗎？」，自己在台南27年為大家服務，為民進黨奠定組織的基礎，相信大家都看在眼裡，不是單憑幾個人的說法就可以抹煞。

林俊憲 民進黨

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