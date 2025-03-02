紅得像蘋果！1甲牛番茄田摘免驚 雲林喜番生活節千人同歡
雲林縣生產牛番茄最大宗的太和果菜生產合作社，從種植到加工行銷世界一條龍，也是麥當勞等知名連鎖速食店指定食材，今天和農業部舉辦「喜番」生活節，吸引上千人番茄摘免驚，全場熱滾滾，立委劉建國代言，強調牛番茄創下逾42億元產值，雲林更邁向生技領域，連主產國的泰國都來取經，成為雲林新興農業產業。
國內牛番茄種植面積約3500公頃，年產逾8萬公噸，其中雲林縣種植約400公頃，正值產季，雲林牛番茄最大供應商的西螺太和果菜生產合作社（展鮮農產生技公司），今天開放1公頃番茄田供人採摘，為「喜番」生活節拉開序幕，數千民眾爭相採番茄吃營養，全場強強滾。
去年颱風影響，牛番茄每公斤價格一度破百元，目前正值產季，產量多價格穩定，每公斤30元左右，正是吃牛番茄大好時機。
西螺太和果菜生產合作社為國內全國最大牛番茄供應商，為讓民眾了解牛番茄從種植採收到加工，透過「喜番生活節」體驗採摘並參觀番茄食農，除特色市集外，重頭戲是現採番茄，吸引上千位民眾下田採摘。農業部農業輔導司長陳俊言、立委劉建國等人共襄盛舉。
合作社總經理鍾宇軒表示，公司去年契作牛番茄總面積達85公頃，與150位農民契作，產區以雲林為主，副產區在南投、嘉義等低海拔高山區，年產量超過8000公噸，2年前透過農業部輔導導入冷鏈技術，讓原只有一周保存期的牛番茄，可延長保存2年，大大提升出口競爭力。
今天千人採果活動分梯次進場，每人只付50元場地維護費，便可採到飽，彰化陳姓民眾表示，去年錯過報名時間，看著紅通通的番茄園卻採不得，真揪心，今年提早報名，帶小朋友來掊果，全家滿載而歸太有趣了，CP值很高。嘉義來的曾先生說，今年果實特大，紅得像蘋果，吃番茄最營養，應鼓勵多種，好讓更多人呷健康。
陳俊言、劉建國表示，冷鏈加工技術導入，可將保鮮期拉長，對牛番茄的產銷幫助很大，日後會協助加強銷售通路，讓農民有更多收入，也鼓勵農民參與契作，希望能夠持續將市場朝國外發展，讓農民獲得更多收益。
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