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嘉市古禮抓周展科技新意 萌童抓周趣味橫生
嘉義市第7屆「城隍佑民·文昌護子」公益古禮抓周暨學童「開筆禮」儀式，今天於嘉義市政府一樓中庭舉辦，40組家庭齊聚、循古禮為孩子們舉行抓周，萌童張著小手不受控制地抓周十分逗趣；市長黃敏惠為孩子點硃砂開智慧、送開運紅包；會場首次秀出「嘉義市風格店家數位優化計畫」的成果，別開生面將古禮抓周與科技結合。
黃敏惠表示，自2019年開始辦理第一屆公益古禮抓周，迄今有超過250名孩子在城隍爺和文昌帝君的庇佑下成長茁壯。儀式循古禮進行，慎重的儀式讓文化傳承，也突顯了家庭的價值、促進親子關係。今天最特別秀出「Q萌虎頭帽濾鏡」，正是市府社會處、建設處與工策會共同輔導店家進行「嘉義市風格店家數位優化計畫」的成果，結合數位力讓店家轉型展創意。
遊Love園親子館執行長翁紫銘表示，活動以「建城320+1」為主軸，除了延續「城隍佑民·文昌護子」公益古禮抓周，也再次舉辦隆重的學童開筆禮。首次曝光亮相「嘉義市風格店家數位優化計畫」的成果，將古禮抓周中代表避邪納福的虎頭帽與科技結合，當爸爸媽媽利用app進入拍照模式，畫面中就會出現Q萌虎頭帽濾鏡，常讓爸媽愛不釋手、拍照拍不完。有市府的輔導與政策支持，為店家注入數位轉型力量，讓參與的家庭們共創美好回憶。
今日活動無論是抓周寶寶或即將就讀國小一年級的學童，皆依循古禮完成儀式，獲得城隍爺與文昌帝君的護佑，爸爸媽媽與小朋友都玩得盡興、開心，場面熱鬧溫馨。
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