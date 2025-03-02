快訊

獨／中市地政局長疑特別費被辦...吳存金屢遭身邊人檢舉 曾感嘆1事

聽新聞
0:00 / 0:00

嘉市古禮抓周展科技新意 萌童抓周趣味橫生

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
抓周活動。記者李宗祐／攝影
抓周活動。記者李宗祐／攝影

嘉義市第7屆「城隍佑民·文昌護子」公益古禮抓周暨學童「開筆禮」儀式，今天於嘉義市政府一樓中庭舉辦，40組家庭齊聚、循古禮為孩子們舉行抓周，萌童張著小手不受控制地抓周十分逗趣；市長黃敏惠為孩子點硃砂開智慧、送開運紅包；會場首次秀出「嘉義市風格店家數位優化計畫」的成果，別開生面將古禮抓周與科技結合。

黃敏惠表示，自2019年開始辦理第一屆公益古禮抓周，迄今有超過250名孩子在城隍爺和文昌帝君的庇佑下成長茁壯。儀式循古禮進行，慎重的儀式讓文化傳承，也突顯了家庭的價值、促進親子關係。今天最特別秀出「Q萌虎頭帽濾鏡」，正是市府社會處、建設處與工策會共同輔導店家進行「嘉義市風格店家數位優化計畫」的成果，結合數位力讓店家轉型展創意。

遊Love園親子館執行長翁紫銘表示，活動以「建城320+1」為主軸，除了延續「城隍佑民·文昌護子」公益古禮抓周，也再次舉辦隆重的學童開筆禮。首次曝光亮相「嘉義市風格店家數位優化計畫」的成果，將古禮抓周中代表避邪納福的虎頭帽與科技結合，當爸爸媽媽利用app進入拍照模式，畫面中就會出現Q萌虎頭帽濾鏡，常讓爸媽愛不釋手、拍照拍不完。有市府的輔導與政策支持，為店家注入數位轉型力量，讓參與的家庭們共創美好回憶。

今日活動無論是抓周寶寶或即將就讀國小一年級的學童，皆依循古禮完成儀式，獲得城隍爺與文昌帝君的護佑，爸爸媽媽與小朋友都玩得盡興、開心，場面熱鬧溫馨。

立法委員王美惠以青葱、蘋果祝福孩童聰明、平安。記者李宗祐／攝影
立法委員王美惠以青葱、蘋果祝福孩童聰明、平安。記者李宗祐／攝影
嘉義市長黃敏惠於公益古禮抓周活動上，為孩子點硃砂開智慧。記者李宗祐／攝影
嘉義市長黃敏惠於公益古禮抓周活動上，為孩子點硃砂開智慧。記者李宗祐／攝影
參加抓周的孩童抓著元寶，旁人獻上祝福。記者李宗祐／攝影
參加抓周的孩童抓著元寶，旁人獻上祝福。記者李宗祐／攝影
嘉義市第7屆「城隍佑民·文昌護子」公益古禮抓周暨學童「開筆禮」活動，40組家庭齊聚、循古禮為孩子們舉行抓周。記者李宗祐／攝影
嘉義市第7屆「城隍佑民·文昌護子」公益古禮抓周暨學童「開筆禮」活動，40組家庭齊聚、循古禮為孩子們舉行抓周。記者李宗祐／攝影
嘉義市長黃敏惠秀出數位優化成果，將古禮抓周與科技結合，當app進入拍照模式，後面畫面中就會出現Q萌虎頭帽濾鏡。記者李宗祐／攝影
嘉義市長黃敏惠秀出數位優化成果，將古禮抓周與科技結合，當app進入拍照模式，後面畫面中就會出現Q萌虎頭帽濾鏡。記者李宗祐／攝影
嘉義市第7屆「城隍佑民·文昌護子」公益古禮抓周暨學童「開筆禮」活動，40組家庭齊聚、循古禮為孩子們舉行抓周。記者李宗祐／攝影
嘉義市第7屆「城隍佑民·文昌護子」公益古禮抓周暨學童「開筆禮」活動，40組家庭齊聚、循古禮為孩子們舉行抓周。記者李宗祐／攝影
嘉義市長黃敏惠於公益古禮抓周活動上首次秀出「嘉義市風格店家數位優化計畫」的成果，將古禮抓周與科技結合。記者李宗祐／攝影
嘉義市長黃敏惠於公益古禮抓周活動上首次秀出「嘉義市風格店家數位優化計畫」的成果，將古禮抓周與科技結合。記者李宗祐／攝影

公益 嘉義 親子關係

延伸閱讀

228事件78周年 嘉市今於首座紀念公園追思盼撫平歷史傷痛

嘉市大雅路行道樹改善 營造東區迎賓大道

雲嘉企業主組成的「義雲會」 霹靂董座黃文章接新會長3縣市長同賀

嘉市火化場聯外道新闢工程遷葬21位無主榮民 市府辦安祀超度法會

相關新聞

林俊憲佳里聯合服務處成立 高喊「輪到台南大膽做夢」

民進黨立委林俊憲今與市議員蔡蘇秋金在佳里區舉辦聯合服務處成立大會，吸引大批支持者到場相挺，林俊憲致詞時提到，「現在輪到台...

里山里海營造永續 台南北門蘆竹溝蚵仔碗粿賣到秒殺

台南社大積極推動里山、里海，協助社區利用在地生態與人文資源發展觀光，帶動經濟，目前正在做的是龍崎牛埔。2年前則開課為蘆竹...

台南古都馬拉松龍蝦、烤乳豬招待 肯亞選手奪冠、陳鎮榮第二

台南古都國際半程馬拉松今早開跑，共有2萬4千多人參加，也是歷屆參加人數最多一次，市府設美食街款待跑者，最吸引人的龍蝦，很...

台南國際蘭展 8日登場

台灣國際蘭展與亞太蘭花會議，8日至23日在台南市後壁區台灣蘭花生物科技園區登場，首度將展區擴大到雅聞湖濱療癒森林與後壁老...

嘉縣網球場翻新 硬網缺培訓

嘉義縣立田徑場及網球場1997年興建啟用，鋪面老舊破損，縣府斥資1194萬元整修更新設施，縣長翁章梁昨天參加完工典禮，球...

廣角鏡／萬人拔蘿蔔

雲林東勢鄉是國內胡蘿蔔主要產地，占全國產量3分之1，有胡蘿蔔汁業者昨天舉辦國際台灣胡蘿蔔日活動，號召民眾體驗拔胡蘿蔔樂趣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。