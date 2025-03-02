義大利當代藝術家隱居嘉義鄉間 創作融入台灣元素

義大利當代藝術家沙沃帕斯特雷洛（Salvo Pastorello）與妻子侯淑臻愛相隨，近年移居至妻子的故鄉嘉義縣六腳鄉蒜頭村，成立「義樹呷工作室」，就地取材創作充滿台灣元素。

「義樹呷工作室」展示的藝術創作充滿台灣、義大利混合色彩，主人是一對台義聯姻的夫妻沙沃與侯淑臻。

侯淑臻接受中央社記者訪問說，為了照顧長輩，回到娘家定居，後來將已故母親原本炊粿的廚房改造成沙沃的創作空間，母親用的灶、大鼎、蒸籠，甚至整理娘家庭院挖出來的石頭，都成了沙沃創作的素材。

此外，沙沃也擅長烹飪義大利料理，如果事先預約，在欣賞沙沃創作的同時，也能品嚐道地義大利的美食，讓參觀者從藝術、設計、文化、美食中感受義大利式的生活。

慕名前來參觀的東石國中校長林子欽說，蒸籠都可以成為藝術品，太令人驚訝了，希望將沙沃的創作能量引進校園，已暫定下學期邀沙沃夫妻到校舉辦講座。

沙沃目前是義大利與嘉義兩邊輪流居住，侯淑臻說，因為台灣夏天太熱了，天氣熱了就往義大利移動，冬天再回台灣。

侯淑臻說，她不太會講義大利話，沙沃也不太會講中文，兩人溝通大都用英文，沙沃是非常浪漫的人。沙沃則說，他的妻子是一個人很好的女孩，非常的友善。

至於兩人相識的過程，侯淑臻說，在中國上海工作時，正巧沙沃在上海世博會辦個展，那時當沙沃的翻譯，沒多久兩人就結婚了，她也自然而然成了沙沃的經理人。

侯淑臻指出，沙沃1952年出生於義大利西西里，從90年代開始，沙沃的作品走出義大利且在不同國家亮相，2011年受邀參加威尼斯雙年展，曾居住過大溪地（法屬玻里尼西亞）、中國多年，出版過10本畫冊。