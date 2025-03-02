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古都馬拉松逾2萬4千人 台南地院到場宣導國民法官制度

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導
台南地方法院行政團隊今天邀請到國民法官吉祥物喬治及統一獅吉祥物萊恩到場，宣導國民法官制度，期使制度益發順暢、更臻完善。記者袁志豪／翻攝
台南地方法院行政團隊今天邀請到國民法官吉祥物喬治及統一獅吉祥物萊恩到場，宣導國民法官制度，期使制度益發順暢、更臻完善。記者袁志豪／翻攝

「2025台南古都國際半程馬拉松」今早開跑，共有2萬4千多人參加，是歷屆參加人數最多一次；台南地方法院行政團隊邀請到國民法官吉祥物喬治及統一獅吉祥物萊恩到場，宣導國民法官制度，期使制度益發順暢、更臻完善。

行政庭長劉怡孜指出，今天在賽事現場設點與民眾互動，闖關成功即贈送統一獅陳傑憲便當袋，吸引力百分百，排隊人龍綿延不絕；民眾主動探詢國民法官相關資訊，有關日旅費用、請假，是民眾最關心的提提問重點提問。

劉怡孜表示，活動除了傳達關於國民法官制度的各式訊息外，也希望聆聽民眾對於國民法官制度的想法、看法，吸納各種角度的建議，藉以作為改善的參考，期使制度益發順暢、更臻完善。

劉怡孜說明，國民法官日費：候選國民法官每日為1500元，超過晚上六點則另支給每小時300元的超時日費，合計每日上限2500元；國民法官、備位國民法官日費：原則每日為3000元，開庭未滿1小時為2000元，超過晚上六點則另支給每小時500元的超時日費。

旅費含交通費、住宿費，關於必要住宿費部分，原則在公務員簡任級人員差旅費標準所定額度內核實支給；交通費部分，補償國民所支出往返法院的交通費，居住地與法院在不同島嶼或有身心障礙、行動不便等特殊情形者，得搭乘飛機經濟艙、計程車。

行政庭長劉怡孜指出，今天活動除了傳達關於國民法官制度的各式訊息外，也希望聆聽民眾對於國民法官制度的想法、看法，吸納各種角度的建議，藉以作為改善的參考，期使制度益發順暢、更臻完善。本報資料照片
行政庭長劉怡孜指出，今天活動除了傳達關於國民法官制度的各式訊息外，也希望聆聽民眾對於國民法官制度的想法、看法，吸納各種角度的建議，藉以作為改善的參考，期使制度益發順暢、更臻完善。本報資料照片
行政庭長劉怡孜與台南市長及市府各局處主管共同鳴槍。記者袁志豪／翻攝
行政庭長劉怡孜與台南市長及市府各局處主管共同鳴槍。記者袁志豪／翻攝

住宿 國民法官 旅費

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