林俊憲佳里聯合服務處成立 高喊「輪到台南大膽做夢」

民進黨立委林俊憲今與市議員蔡蘇秋金在佳里區舉辦聯合服務處成立大會，吸引大批支持者到場相挺，林俊憲致詞時提到，「現在輪到台南可以大膽做夢」，自己對台南發展有計畫、也有很多想法，希望鄉親給予一個機會。

林俊憲說，過去8年在前總統蔡英文支持下，全台進步最多的城市就屬桃園及高雄，現在要換到台南，因為賴清德總統過去就是台南市長，「現在輪到台南可以大膽做夢」，自己對台南發展有計畫、也有很多想法，其中最重要的就是交通。

他提到，六都現在僅剩台南沒有捷運，未來當捷運線啟動後，可望形成台南的交通夢，也是台南發展的關鍵機會，「新台南」更要從溪北開始發展；針對海線一帶鄉親重視的國道8號延伸等工程，將與中央密切合作，擘畫未來的交通網絡。

林俊憲強調，民進黨在執政後遇到許多困難與挑戰，自己正是最能團結民進黨，許給台南鄉親最好願景的人選，未來也會持續向鄉親說明自己對台南這座城市的擘劃與願景，希望鄉親能給他機會，會用行動來做證明。