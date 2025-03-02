台南水道博物館15分鐘賞4種花海 228旅遊熱更勝春節

台南山上花園水道博物館園區種植的櫻花進入開花期，加上另3種花海景觀盛開，228連假湧入大批賞花遊客，館方初步統計3天來客數突破萬人，平均單日遊客數比春節期間還多。

館方人員告訴中央社記者，種植於淨水池區的櫻花受前一陣子冷空氣接連來襲影響，花期較往年延後，恰好在228連假這幾天成為最美賞花時機，目前河津櫻開花率已達約9成，粉嫩櫻花鋪成浪漫步道，吸引遊客駐足拍照。

館方指出，園區內的紫花藿香薊、波斯菊花海與冰點冷氣廠區前的百日草花海也進入盛開期，15分鐘步程內即可欣賞4種不同花海景觀，園區整體花況甚至優於春節期間，讓不少遊客感到驚艷。

館方人員說，台南近日陽光普照、氣溫舒適，也成為民眾安排時間到郊外走走一大誘因，市長黃偉哲更在社群媒體上大力推薦水道博物館櫻花步道，帶動賞花熱潮，在連假首日即湧入超過3000人次遊客，3天總來客數突破萬人，旅遊熱度比春節連假更高。

館方指出，水道博物館不僅擁有百年歷史建築，更是春季賞花聖地，民眾可趁最佳花期規劃一趟浪漫春日之旅，感受山上花園絕美風光。