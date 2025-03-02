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「無煙囪」帶動城市發展 嘉義市2024年住宿業營利事業銷售破新高

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
2024光織影舞吸客逾88萬人。圖／嘉義市政府提供
2024光織影舞吸客逾88萬人。圖／嘉義市政府提供

財政部統計嘉義市去年營利事業銷售額突破3千億大關元創下新紀錄，較去年成長5.49%，其中，住宿業營利事業銷售額累積達27億6254萬元，較前年成長超過9%；文化路夜市在去年更創下吸引超過1598萬人次紀錄，為全台第二熱門景點，展現嘉義市觀光、旅宿吸引人的魅力。

市府觀光新聞處張處長婉芬表示，嘉義市是阿里山的門戶入口，也是有百年歷史的阿里山林業鐵路起點。阿里山林鐵在去年7月恢復全線通車，《紐約時報》在今年初公布全球必去52景點，阿里山成為全台唯一獲選景點，其中就提到林鐵自嘉義市出發載客前往青翠山間，為遊程帶來不同體驗；數位旅遊平台「Agoda」針對海內外旅客的訂單選擇進行分析，發布「2025新興旅遊目的地排行榜單」，嘉義同樣躍居榜上，提到林鐵展現台灣鐵道新美學，提供探索山林的新玩法，沙鍋魚頭、雞肉飯等小吃美食更是吸引海內外遊客前來原因，顯見來「嘉」旅遊，在近年已成海內外遊客的熱門選擇。隨著全新列車「福森號」、「栩悅號」相繼投入營運，相信會為城市帶來更多觀光人潮。

張婉芬表示，嘉義市以豐富的人文風景深獲海內外旅客青睞，市府也持續打造城市觀光亮點。嘉義市國際管樂節、光織影舞、城隍夜巡夯枷解厄和國際藝術紀錄影展皆入選2024～2025年台灣觀光雙年曆，成為全國性的重要觀光節慶。國際藝術紀錄影展每年吸引海內外電影工作者、影迷前來；每年在中秋節前後點亮北香湖的城市IP，光織影舞在2024年吸引人潮超過88萬創下紀錄，嘉義城隍廟的「城隍夜巡夯枷解厄」更讓香客變遊客，帶動宗教觀光，嘉義市國際管樂節營造了城市嘉年華般的氣氛，處處都聽得到管樂悠揚，年年吸引大批海內外樂迷、遊客造訪。

觀光新聞處表示，嘉義市以往僅蘭潭被交通部觀光署列為熱門遊憩據點，在市府積極爭取下、委託中華電信調查檜意森活村、城隍廟及文化路夜市半年的人次數據，據以回推一整年的旅遊人次後，獲交通部觀光署認同，成功列入該署遊憩據點人次統計，讓更多人看見嘉義市好逛、好玩的景點。根據觀光署公布2024全年各縣市景點觀光人潮統計，除文化路夜市1年吸引1598萬人次到訪， 檜意森活村一年也吸客超過726萬人次、嘉義城隍廟、蘭潭風景區也都創下佳績。

市府推觀光，也力拼提升旅宿品質。交通部觀光署每年辦理考核地方政府辦理旅宿業管理輔導績效，嘉義市也創下連續3年獲得最高肯定的特優評比佳績；3月8、9日將結合花季，在八掌溪右岸堤防舉辦「潮風鈴•野餐音樂市集」，邀集知名歌手、樂團演出，結合在地特色吸引觀光人潮。期待以優質景點、旅宿，吸引遊客一來再來，感受獨「嘉」魅力。

嘉義市文化路夜市 2024年吸客超過1598萬人次。圖嘉義市政府提供
嘉義市文化路夜市 2024年吸客超過1598萬人次。圖嘉義市政府提供
3月8、9日將在八掌溪右岸堤防舉辦「潮風鈴•野餐音樂市集」，邀集知名歌手、樂團演出，結合在地特色吸引觀光人潮。圖／嘉義市政府提供
3月8、9日將在八掌溪右岸堤防舉辦「潮風鈴•野餐音樂市集」，邀集知名歌手、樂團演出，結合在地特色吸引觀光人潮。圖／嘉義市政府提供

嘉義 景點 阿里山

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