里山里海營造永續 台南北門蘆竹溝蚵仔碗粿賣到秒殺

台南社大積極推動里山、里海，協助社區利用在地生態與人文資源發展觀光，帶動經濟，目前正在做的是龍崎牛埔。2年前則開課為蘆竹溝培養導覽員，目前已交手蘆竹溝農漁產業文化永續發展協會，這裡有最美味的「北門蚵」與紅蔥頭，居民以在地特產製作的蚵仔碗粿，228連續假日天天供不應求。

龍崎牛埔最有名的是地質公園，這裡生態豐富，在地產業有竹編等，台南社大結合居民守護穿山甲，也倡議加緊地質公園的規畫與設計，早日對外開放。另北門蘆竹溝之前因社區內被興建光電，引起居民的抗議，也讓社會看到了政府大力發展光電，卻沒有完整配套措施，以致光電設施離社區太近，有如另個太陽，所衍生的環境受到影響，以及居住正義問題受到關注與討論。

蘆竹溝鄰海，有美麗的北門潟湖，也是居民養蚵的主要場域，但此處的養蚵方式和安南區、安平及南區的蚵棚養殖不一樣，是採平掛式，雖然產量不如蚵棚，但隨著漲退潮，蚵在退潮期是露出水面，可曬到太陽，把寄附在蚵殼上的生物曬死，減少病蟲害發生；而退潮曬太陽、漲潮在水中的冷熱交替，使蚵肉較具彈性，蚵味也較淡，深受消費者喜愛。

台南社大2年前結合蘆竹溝農漁產業文化永續發展協會開課，讓民眾認識在地文化與生態特色，培育導覽員，協助發展觀光經濟，讓社區永續發展，目前已交棒發展協會，推動地方產業觀光。

台南社大環境小組研究員陳泰豪是蘆竹溝人，他說，地方的特產是虱目魚、蚵等漁產品，緊鄰的三寮灣更是紅蔥頭主要產地，居民莊秀萍利用在地現採的蚵以及蔥頭酥開發出的蚵仔碗粿，甚受消費者喜愛，已成為蘆竹溝新特產。