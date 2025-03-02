台南國際蘭展 8日登場

台灣國際蘭展與亞太蘭花會議，8日至23日在台南市後壁區台灣蘭花生物科技園區登場，首度將展區擴大到雅聞湖濱療癒森林與後壁老街百年義昌碾米廠，結合後壁洋香瓜節；議員期待升級農業部「花卉產業創新園區」，資金人員盡速到位，成為讓溪北人有感重大建設。

因應蘭展吸引大量人潮，市府交通局規畫多項接駁，在新營火車站及高鐵嘉義站持電子票證免費搭乘黃幹線、黃16-1線前往蘭花園區，後壁火車站也有免費接駁車直達園區；配合後壁區洋香瓜節活動，加開後壁車站往菁寮老街的接駁車。

鼓勵身心障礙者看蘭展，除免費提供輪椅租借、復康巴士接駁等服務，長輩及身障者持社福卡可免費搭乘市區公車參觀蘭展，平日可預約小型復康巴士接駁從新營火車站往返蘭花園區；社會局8日起連3周周末假日，提供新營火車站往返蘭花園區接駁，在市區小東路無障礙福利之家安排每日2班來回直達專車。

市長黃偉哲說，蘭花產值穩定成長，亞太蘭花會議落腳台南，展現台灣在育種、栽培與科技上優勢。蘭展以「NEXT 20」為主題，主會場設置超大型吉祥「Orchidsaur」與「巷仔貓」打卡點，雙展合一有助推動蘭花產業。