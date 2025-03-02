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嘉縣網球場翻新 硬網缺培訓
嘉義縣立田徑場及網球場1997年興建啟用，鋪面老舊破損，縣府斥資1194萬元整修更新設施，縣長翁章梁昨天參加完工典禮，球場煥然一新，但奧運項目硬網缺乏培訓制度，僅靠義務教練夜間訓練。教育處說，目前發展軟網為主，硬網將與體育班學校研議辦理。
翁章梁說，縣立田徑場及網球場啟用至今沒修繕，全中運明年4月在嘉縣舉辦，利用上次全民運、這次全中運經費，共斥資1194萬元整修網球場及田徑場內的籃球場、排球場及網球場，提供優質運動環境。
教育處說，嘉縣學硬網只有2名學生，人數不足無法成班，以發展軟網為主，三和國小、大林國中、永慶高中體育班建立三級培訓制度，硬網選手培訓需求將與體育班學校研議辦理。嘉縣網球委員會主委、副議長陳怡岳說，嘉縣網球場培育許多選手全國競賽奪金牌，是培養網球國手搖籃，提升場地鼓舞選手士氣，希望提供更多體育資源培育運動國手。
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