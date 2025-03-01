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首前進新加坡旅展 台南攜手新加坡旅遊業簽署MOU

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市首次前往新加坡參加NATAS春季旅展，推廣台南特色旅遊資訊與農特產品。圖／台南市政府提供
台南市首次前往新加坡參加NATAS春季旅展，推廣台南特色旅遊資訊與農特產品。圖／台南市政府提供

為拓展台南觀光，台南市今年首次前往新加坡參加NATAS春季旅展推廣台南特色旅遊資訊與農特產品。市府邀請台南市旅行商業同業公會蔡承鴻理事長與新加坡康泰旅行社簽署觀光送客協議，深化雙邊旅遊合作，並攜手開發精選行程，期望吸引更多新加坡旅客。

市長黃偉哲表示，新加坡2024年獲評為全球最具競爭力經濟體，觀光需求與消費力高，且新加坡與台灣航班眾多、文化相近。據觀光署調查，88.3%新加坡旅客曾訪台，51%以上重遊3次以上，特別喜愛台灣美食與自然景觀。

台南作為美食之都，擁有62家獲《米其林指南》推薦的餐廳，更被英國《Time Out》評選為2025年亞洲最佳旅遊城市之一，對新加坡旅客極具吸引力。

台南市觀光旅遊局長林國華表示，市府多年深耕新加坡市場，此次MOU簽署不僅促進雙向觀光交流，也讓更多國際旅客體驗台南的文化與美食魅力。旅展現場準備旅遊資訊及農特產品試吃包，吸引參展民眾熱烈迴響。

市府特別推薦2025年亞太蘭花會議暨台灣國際蘭展（3月8日至23），並展示特製新加坡國旗蘭花，邀請新加坡旅客共襄盛舉。

旅展現場還邀請新加坡知名歌手魏妙如（台南媳婦）站台，分享她在台南的深刻體驗，吸引眾多粉絲關注，使台南展區成為焦點。

觀光旅遊局表示，本次旅展台南展區人氣高漲，參展民眾對台南旅遊展現高度興趣，也肯定市府推動的雙邊合作。未來，台南市將持續與新加坡旅行業界深化合作，讓更多新加坡旅客親身體驗台南的獨特魅力。

台南市首次前往新加坡參加NATAS春季旅展，推廣台南特色旅遊資訊與農特產品。圖／台南市政府提供
台南市首次前往新加坡參加NATAS春季旅展，推廣台南特色旅遊資訊與農特產品。圖／台南市政府提供
台南市首次前往新加坡參加NATAS春季旅展，推廣台南特色旅遊資訊與農特產品。圖／台南市政府提供
台南市首次前往新加坡參加NATAS春季旅展，推廣台南特色旅遊資訊與農特產品。圖／台南市政府提供
台南市首次前往新加坡參加NATAS春季旅展，推廣台南特色旅遊資訊與農特產品。圖／台南市政府提供
台南市首次前往新加坡參加NATAS春季旅展，推廣台南特色旅遊資訊與農特產品。圖／台南市政府提供

台南 新加坡

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