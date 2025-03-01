農村再生救社區 雲林今年核定212件1.2億元經費

雲林縣是農業大縣，為避免農村因人口老化、外流等因素蕭條，縣府與農村水保署持續推動農村再生計畫，目前已輔導154處農村再生社區，今年雲林縣農村再生執行計畫核定212項計畫，總經費高達1.2億元，縣府表示，目標要讓每個社區都有自己的特色。

雲林縣府自2010年與農村水保署共同推動農村再生計畫，至今成功輔導154處農村再生社區，占全國農村再生社區七分之一數量，其中，古坑鄉華南社區、口湖鄉金湖休閒農業區，去年在全國974個參賽社區脫穎而出，在金牌農村競賽中拿下金牌與銅牌獎。

縣府城鄉發展處長林長造表示，古坑鄉華南社區、口湖鄉金湖休閒農業區原本都是人口不斷外流的社區，透過農村再生計畫擾動，找出社區發展特色，不僅成功活絡地方產業，也帶來不少遊客。

林長造表示，為讓社區都能找到發展特色，並避免社區領導者若換人容易中斷計畫執行，縣府持續在各社區蹲點輔導，協助社區完成課程，拿到申請補助經費的門票，今年已核定212件農村再生補助，涵蓋政府興建、文化保存、生態保育、行銷推廣等多個領域，總經費高達1.2億元。