快訊

方大同才被證實死訊 陸媒揭葬禮是今天！享年41歲最後遺言曝光

又一資深藝人驟逝 星友證實「小葉啟田」心臟衰竭亡享壽69歲

農村再生救社區 雲林今年核定212件1.2億元經費

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣府自2010年與農村水保署共同推動農村再生計畫，至今成功輔導154處農村再生社區。圖／雲林縣政府提供
雲林縣府自2010年與農村水保署共同推動農村再生計畫，至今成功輔導154處農村再生社區。圖／雲林縣政府提供

雲林縣是農業大縣，為避免農村因人口老化、外流等因素蕭條，縣府與農村水保署持續推動農村再生計畫，目前已輔導154處農村再生社區，今年雲林縣農村再生執行計畫核定212項計畫，總經費高達1.2億元，縣府表示，目標要讓每個社區都有自己的特色。

雲林縣府自2010年與農村水保署共同推動農村再生計畫，至今成功輔導154處農村再生社區，占全國農村再生社區七分之一數量，其中，古坑鄉華南社區、口湖鄉金湖休閒農業區，去年在全國974個參賽社區脫穎而出，在金牌農村競賽中拿下金牌與銅牌獎。

縣府城鄉發展處長林長造表示，古坑鄉華南社區、口湖鄉金湖休閒農業區原本都是人口不斷外流的社區，透過農村再生計畫擾動，找出社區發展特色，不僅成功活絡地方產業，也帶來不少遊客。

林長造表示，為讓社區都能找到發展特色，並避免社區領導者若換人容易中斷計畫執行，縣府持續在各社區蹲點輔導，協助社區完成課程，拿到申請補助經費的門票，今年已核定212件農村再生補助，涵蓋政府興建、文化保存、生態保育、行銷推廣等多個領域，總經費高達1.2億元。

林長造表示，縣府將全力支持社區執行計畫，提升農村產業價值，藉此達到保護生態環境、帶動社區發展等利多，也創造更多社區亮點。

雲林縣府自2010年與農村水保署共同推動農村再生計畫，至今成功輔導154處農村再生社區。圖／雲林縣政府提供
雲林縣府自2010年與農村水保署共同推動農村再生計畫，至今成功輔導154處農村再生社區。圖／雲林縣政府提供
雲林縣府自2010年與農村水保署共同推動農村再生計畫，至今成功輔導154處農村再生社區。圖／雲林縣政府提供
雲林縣府自2010年與農村水保署共同推動農村再生計畫，至今成功輔導154處農村再生社區。圖／雲林縣政府提供

口湖鄉 農村再生 雲林

延伸閱讀

纏訟10年…他控訴養殖魚塭遭汙染 更四審獲國賠360萬

93歲老阿嬷也來領樹苗 北台中贈樹苗數十分鐘一掃而空

「ICE來了」 美國多地社區志工用擴音器、警報器警告無證客

二萬棵櫻花大爆發 雲林美人谷今湧五萬人潮塞爆

相關新聞

嘉義老字號排隊店...劉里長雞肉飯店將搬家 228連假客人大排長龍

火雞肉飯是嘉義國民美食，嘉義市150家比超市還多，每逢假日生意興隆，經營逾半世紀、紅到日本的人氣名店劉里長雞肉飯店，門口...

農村再生救社區 雲林今年核定212件1.2億元經費

雲林縣是農業大縣，為避免農村因人口老化、外流等因素蕭條，縣府與農村水保署持續推動農村再生計畫，目前已輔導154處農村再生...

六房媽過爐日期確定了 今年首辦隨香報名

雲林縣一年一度的宗教盛事「六房媽過爐」今年將由斗南股烏瓦磘過爐至土庫股過港，今天下午擲筊確定將於5月10日（農曆4月13...

台南最精華地段東區原小巨蛋基地將公告招商 備受矚目

台南市政府積極引進民間投資公共建設，今年預計12案，投資額上看240億元，比起往年百億又增加，可為市庫開源節流，也提供優...

德州撲克「牌競協會」掛羊頭賣狗肉涉賭 南市將訂自治條例遏阻

台南市警方上月查獲一起「牌競協會」表面招攬會員做撲克牌競賽，實際「掛羊頭賣狗肉」，利用德州撲克賭博抽頭營利。台南市政府表...

上萬民眾今湧進小鎮拔胡蘿蔔 全台每10根有3根來自這裡

雲林縣東勢鄉是國內胡蘿蔔主要產地，占全國產量三分之一，有胡蘿蔔汁業者今自發舉辦國際台灣胡蘿蔔日活動，號召全台各地民眾體驗...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。