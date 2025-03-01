六房媽過爐日期確定了 今年首辦隨香報名

雲林縣一年一度的宗教盛事「六房媽過爐」今年將由斗南股烏瓦磘過爐至土庫股過港，今天下午擲筊確定將於5月10日（農曆4月13日）上午6時發炮過爐，並首度試辦延（隨）香報名，報名完成繳費可獲帽子、短袖上衣、毛巾、隨香旗等物，即日起至3月15日止開放網路報名。

六房天上聖母是全台少見「有神無廟」的宗教信仰，每年由五股34庄頭的爐主興建臨時紅壇安奉，每年過爐儀式都吸引各地信徒參與，今年將由斗南股烏瓦磘過爐至土庫股過港。

今天下午六房媽會及五股代表在土庫股過港紅壇擲筊請示六房媽，經六房媽會理事長徐萬成擲筊請示後，確定5月10日上午6時發炮過爐。

徐萬成表示，今年六房媽過爐日期恰好在母親節前一天，也首次試辦延（隨）香報名，信徒凡報名並繳交1000元費用，即可獲得一件短袖上衣、帽子、毛巾、隨香旗及點心券一張，即日起至3月15日採網路報名，未報名民眾一樣當日可跟著六房媽祖隨香。報名網址：https://www.lfm.org.tw/page/FollowGod_A.aspx