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台南善化草莓節 「粉紅泡泡季」夢幻登場

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自臺南市政府

臺南市善化區公所2月28日於善化啤酒觀光工廠辦理「粉紅泡泡季」-114 年善化區草莓季產業文化活動，邀約優質市集品牌商展售各式草莓特色甜點、輕食及飲品。

臺南市長黃偉哲指出，臺南善化是臺灣較南端的草莓產區，不但較早成熟，品質又大又甜又新鮮，比起其它地區毫不遜色。未來一個月也將攜手在地「晴光、晴空、溫馨、美裕、南科、大安」等6家草莓園，自2月28日至3月27日止，推出採果即享 8 折優惠的好康活動，歡迎民眾把握產季，吃草莓、採草莓，享用草莓牛奶、草莓大福等。

農業局指出，善化區的草莓園主要採高架種植，不用彎腰就能輕鬆採取草莓，且在莓農不斷精進栽培技術及精心呵護下，善化草莓病蟲害少、品質一流，歡迎旅客一起來善化，體驗鮮採草莓的樂趣。

聚傳媒

臺南 草莓 觀光工廠

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