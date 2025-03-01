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巷仔Niau公仔掀搶購熱潮 南市府緊急調整配貨

中央社／ 台南1日電

2024台灣文化創意博覽會在台南吉祥物「巷仔Niau」大受歡迎，台南市政府更推出公仔盲盒和禮盒。昨起在12處指定通路開賣引發搶購熱潮，市府今緊急調整配貨，預期將被搶購一空。

市府先前曾快閃推出台灣文博會吉祥物「巷仔Niau」公仔盲盒及禮盒，引起關注，但因數量稀少，極難入手。如今市府量產化，讓大家都有機會買到。

市府利用二二八連續假期，昨起在安平古堡、安平樹屋、延平郡王祠、愛國婦人會館、億載金城、赤崁樓、隆田chacha文化資產教育園區、左鎮化石園區、蕭壠文化園區、總爺藝文中心、水交社文化園區、台南山上花園水道博物館等12處指定通路開賣。

「巷仔Niau」公仔盲盒有5款造型，單盒新台幣458元，禮盒3168元。買家可隨機抽選盲盒，或購買禮盒一次帶回5款。「巷仔Niau」公仔主打小巧可愛，能隨身攜帶，平均高約8公分，身上花紋涵蓋大帆船、小老鼠及捲捲「麒麟尾」。

市府今天表示，「巷仔Niau」公仔盲盒及禮盒昨推出販售，造成搶購，愛國婦人會館、延平郡王祠中午前就被買光，其他通路也掀起熱潮，銷售超出預期。

南市府文化局今天緊急調整配貨，盲盒採隨機出貨，預期將被掃光。若有人買到同款可在現場大家交換。目前也有人發起交換不同「巷仔Niau」，希望帶回自己喜歡的造型。

「巷仔Niau」是2024台灣文博會吉祥物，以呼應大航海時代商船常見不可或缺的捕鼠貓，短圓尾巴折角被稱為「麒麟尾」，象徵擅長抓捕老鼠的基因。

台南 吉祥物 禮盒

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