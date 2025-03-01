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台南最精華地段東區原小巨蛋基地將公告招商 備受矚目
台南市政府積極引進民間投資公共建設，今年預計12案，投資額上看240億元，比起往年百億又增加，可為市庫開源節流，也提供優質公共服務品質。
市府財稅局表示，今年投資案中有「東區商4複合式商業設施促參案」，位在地下化後的「南台南車站」旁的精華商業區土地，鄰近市立醫院、巴克禮公園、照顧住宅等，未來亦有捷運紅線站點，該區域預期將移入大量人口，具高度發展潛力，預計上半年公告招商。
今年招商也涵蓋台南市立醫院BOT案，首創原址興建及營運同步進行，將引進智慧醫療，投入民間資金70億餘元；也規畫推出5案全民運動館ROT案、永康東橋停車場BOT案及南門勞工育樂中心BOT案等，共創雙贏。
財稅局長李建賢指出，從2011年起每年引進逾100億元民間資金投入公共建設；2024年九六新村都更招商成功，增添250戶社會住宅；台南運河遊河BOT案將設置3座運河碼頭和沿線休憩空間，推展水上觀光，重現昔日運河風光。
此外，六甲區住宿式長照機構有償BTO案，將打造占地超過3000坪綜合長照機構，設置30人以上日間照顧及100床以上住宿型照顧，滿足當地與鄰近地區照服需求。
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