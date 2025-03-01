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德州撲克「牌競協會」掛羊頭賣狗肉涉賭 南市將訂自治條例遏阻

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市警方今年農曆春節期間查獲撲克競賽「掛羊頭賣狗肉」經營賭場牟利。圖／台南市經發局提供
台南市警方今年農曆春節期間查獲撲克競賽「掛羊頭賣狗肉」經營賭場牟利。圖／台南市經發局提供

台南市警方上月查獲一起「牌競協會」表面招攬會員做撲克牌競賽，實際「掛羊頭賣狗肉」，利用德州撲克賭博抽頭營利。台南市政府表示，近年不肖業者假借登記經營「休閒活動場館業」或是用「德州撲克協會」的名義，實際從事賭博情事時有所聞，市府已著手將此業別訂定自治條例規範，以杜絕休閒會館變相經營賭博的情形持續發生。

市府經發局表示，近年有不肖業者假借登記經營「休閒活動場館業」或是用「德州撲克協會」的名義，而實際從事賭博情事，為端正社會風氣，杜絕公司或商業於核准登記後，藉以休閒會館名義從事賭博等違法行為之變相營業，自今年1月起針對台南市「休閒活動場館業」進行嚴格的實質審查後始准予登記，公司及商業申請登記時。

除了依據登記法令規定申請，經發局另召集工務、消防、警察、社會、都發、地政、衛生、財稅等相關機關至營業場所勘查，經聯合會勘皆符合各相關機關法令規定者，始核准公司或商業登記，從登記方面進行源頭管控，避免不法行為發生或擴散。

另外，經發局也正著手將此業別訂定自治條例規範，針對經營此業別的業者，除與學校的距離範圍有所限制，對於被查獲涉賭等不法的業者亦有罰則，在自治條例未發布前，經發局呼籲，請業者不要存有僥倖心態，如經查報有以休閒活動場館業名義疑似涉賭違規經營之麻將會館或棋牌社業者，將不定期或專案納入市府聯合稽查。

台南市警二分局在今年春節期間接獲線報，偵查幹員經多日探訪蒐證後，上月3日持搜索票前往查緝，當場查獲多名賭客對賭，並查扣賭資3萬7000元、籌碼一批、賭具等證物。現場洪姓負責人及張姓等5名工作人員，依刑法營利賭博罪嫌送辦；另10名賭客則依公然賭博罪嫌移送；另查獲蘇姓通緝犯解送台南地檢署歸案。

台南市警方今年農曆春節期間查獲撲克競賽「掛羊頭賣狗肉」經營賭場牟利。圖／台南市經發局提供
台南市警方今年農曆春節期間查獲撲克競賽「掛羊頭賣狗肉」經營賭場牟利。圖／台南市經發局提供

台南 德州撲克 賭博

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