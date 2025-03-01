上萬民眾今湧進小鎮拔胡蘿蔔 全台每10根有3根來自這裡
雲林縣東勢鄉是國內胡蘿蔔主要產地，占全國產量三分之一，有胡蘿蔔汁業者今自發舉辦國際台灣胡蘿蔔日活動，號召全台各地民眾體驗拔胡蘿蔔的樂趣，現場吸引1萬多人參與，業者表示，國際台灣胡蘿蔔日活動今年邁入第4年，仰賴農民的努力，才能讓更多人走進東勢，認識胡蘿蔔。
全台三大胡蘿蔔產地，分別是台南將軍、雲林東勢、彰化二林，其中雲林東勢生產胡蘿蔔占全國產量三分之一，國產胡蘿蔔每十根就有三根來自雲林，在地業者VDS活力東勢將每年3月1日訂為國際台灣胡蘿蔔日，並舉辦活動開放民眾拔胡蘿蔔及宣傳在地農特產，每年都吸引上萬民眾參加。
第4屆國際台灣胡蘿蔔日今在東勢鄉鐵馬道旁舉辦，現場湧入上萬民眾，不少人全家出動，帶著小圓鍬等工具，拔滿整袋胡蘿蔔，VDS活力東勢總經理王文星、雲林縣長張麗善、立委張嘉郡及丁學忠、許宇甄、劉建國、農糧署中區分署長徐煇妃、東勢鄉長張健福、縣議員李明哲及吳蕙蘭、蔡永富、蔡孟真、顏嘉葦等人，以及日本OSADA株式會社社長鎌田和晃皆到場與民眾體驗拔胡蘿蔔的樂趣。
王文星表示，VDS活力東勢在東勢鄉建立超過250公頃的契作農田，導入智慧農業技術，大幅提高生產力，每年活動能夠成功舉辦，都是仰賴農民的努力，今年活動結合色彩美學與農事體驗，不僅讓參與者感受胡蘿蔔的健康與美味，更透過寓教於樂的形式，讓食農教育從小扎根，除帶動地方經濟，也深化大眾對在地農業的關注與支持。
張麗善表示，感謝VDS活力東勢連續4年自費舉辦活動，不僅推廣雲林縣胡蘿蔔產業，同時創造工作機會，培養在地青年人才，也活絡地方產業。
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